Шойгу поехал на встречу в ОЭА: что хочет выбить для России

Секретарь Совета безопасности страны-агрессора России Сергей Шойгу отправился на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Сергей Шойгу

"Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ", — сообщила пресс-служба российского ведомства.

Там подчеркнули, что в ОАЭ Шойгу будет обсуждать несколько тем, важных для РФ. Известно, что темой переговоров станет военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ, экономические проекты и проблемы международной безопасности, а также сотрудничества между правоохранительными органами арабской страны и спецслужб России.

При этом известно, что на прошлой неделе президент ОАЭ побывал в Москве с официальным визитом. Кремлевский диктатор Владимир Путин принял его в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ пыталась объединить арабские страны и страны так называемого Глобального Юга на саммите БРИКС и заручиться их поддержкой в войне против Украины. При этом известно, что у Путина пошло не все так, как он задумал. В частности, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман не присутствовал на саммите, вместо него в нем принимал участие министр иностранных дел. Несмотря на приглашение, Саудовская Аравия еще официально не присоединилась к БРИКС. Если бы это произошло, страны блока контролировали около 44% мирового производства сырой нефти.



