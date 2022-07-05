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Шойгу рассказал, когда завершится война в Украине

Министр обороны РФ снова отрапортовал о ходе войны против Украины

сегодня, 14:30 comments1591
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу продолжают утверждать, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все задачи, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. При этом министр обороны РФ не уточнил, о каких именно задачах идет речь и не поменялись ли они с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", заявление Шойгу цитирует "РИА Новости" и другие российские пропагандистские СМИ.

Шойгу рассказал, когда завершится война в Украине

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу отметил, что приоритетом для Минобороны России остаётся сохранение жизни российских военных, а также безопасность для гражданского населения. Говоря о так называемой "специальной военной операции" в Украине Шойгу отметил, что пока поставленные верховным главнокомандующим задачи не выполнены, война в Украине будет продолжаться.

По словам Шойгу, российские военные продолжают ликвидировать иностранных наёмников в Украине, а также очищать оккупированные территории квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" от мин и снарядов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – войны в Украине, как и огромной инфляции могло и не быть: что значит внезапное заявление Дональда Трампа – стоит ли ему доверять. Об этом эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Источник: https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800333242.html
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