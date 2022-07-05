Шойгу рассказал, когда завершится война в Украине

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу продолжают утверждать, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все задачи, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. При этом министр обороны РФ не уточнил, о каких именно задачах идет речь и не поменялись ли они с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", заявление Шойгу цитирует "РИА Новости" и другие российские пропагандистские СМИ.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу отметил, что приоритетом для Минобороны России остаётся сохранение жизни российских военных, а также безопасность для гражданского населения. Говоря о так называемой "специальной военной операции" в Украине Шойгу отметил, что пока поставленные верховным главнокомандующим задачи не выполнены, война в Украине будет продолжаться.

По словам Шойгу, российские военные продолжают ликвидировать иностранных наёмников в Украине, а также очищать оккупированные территории квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" от мин и снарядов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – войны в Украине, как и огромной инфляции могло и не быть: что значит внезапное заявление Дональда Трампа – стоит ли ему доверять. Об этом эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию.





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