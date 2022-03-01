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Шойгу рассказал о цели российской армии в Украине

Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей

сегодня, 14:22 comments3404
Автор:

Кравцев Сергей
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Первой и главной задачей войны России против Украины является защита РФ от военной угрозы со стороны Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом завил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет подконтрольные Кремлю СМИ "ТАСС" и "РИА Новости".

Шойгу рассказал о цели российской армии в Украине

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу заявил, что российские военные не намерены прекращать военную операцию в Украине и продолжат выполнять поставленные задачи, пока не будет достигнута конечная цель. 

Главная задача, по словам министра обороны РФ, устранить опасность угрозы со стороны Запада. Следовательно, и самое вторжение российских войск в Украину произошло из-за того, что Москва решила таким способом устранить угрозу. При этом о какой именно угрозе идет речь и в чем Россия увидела эту угрозу на территории суверенного государства Украины Сергей Шойгу так и не сказал.

По словам министра, российские войска не есть оккупантами в Украине. Они, как сказал Шойгу, занимаются в Украине тем, что обеспечивают меры по безопасности мирных жителей.

Что касается ударов по мирным городам и обстрелов Шойгу отметил, что высокоточное оружие российская армия применяет лишь для того, чтобы разбить военные объекты в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — в Пентагоне рассказали, продолжит ли Владимир Путин свое вторжение в Украину и возможна ли корректировка его планов после столкновения с украинским сопротивлением в регионах.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина получила официальный отказ от США и НАТО объявить наше небо бесполетной зоной. Вашингтон откровенно боится вступить с Россией в открытое противостояние, что повлечет за собой начало Третьей мировой войны. В свою очередь Путин ждет от США такой шаг.



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Источник: https://t.me/tass_agency/114788?fbclid=IwAR3lbK3xKxVFKVd0ozslG8FW9w7S-QJ04N87wmCXG6EKRzotteMW8PqluCc
Теги:
comments

Обсуждения

Алексей

сегодня, 15:32

Сережа! Не бреши. Это не хорошо Разве центральная площадь Харькова ,спальные районы Киева это стратегические объекты? Сука ты ,блюдолиз Путина Гаага по вас плачет. Авы туда попадете .Слава Украине!

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