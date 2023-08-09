Шойгу снова угрожает Западу усилением войны в Украине: что пугает русскую армию

Глава оборонного ведомства Кремля Сергей Шойгу снова жалуется на "угрозы" для России на ее западных и северо-западных границах. Он якобы опасается, что война против Украины, начатая Кремлем, усилится из-за военной помощи от Запада. А еще – обострение может возникнуть из-за вступления Финляндии в НАТО и в перспективе Швеции.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Такое заявление он сделал во время коллегии ведомства, пишут российские СМИ. А еще – снова заявил, что из-за помощи Запада Украине война может усилиться.

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"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы сломать ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта", — сказал Шойгу.

Также он заявил о якобы новых угрозах из-за вступления Финляндии НАТО и подобных намерениях Швеции.

"Дестабилизирующим фактором является вступление Финляндии (в перспективе и Швеции) в НАТО. Также риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования", — заявил Сергей Шойгу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу рассказал, как Польша планирует захватывать Западную Украину . Российская пропаганда продолжает попытки ссорить Украину с ближайшими союзниками, среди которых Польша. Так министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что Польша давно вынашивала планы по оккупации украинских земель западной Украины и теперь Варшава планирует начать их реализацию. Сергей Шойгу заявил, что Польша намерена создать польско-украинское соединение для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути, для дальнейшей оккупации этой территории.