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Шойгу теряет позиции. В РФ арестовали еще одного чиновника Минобороны

Еще одного чиновника Минобороны РФ арестовали по делу о взятке

12 сентября 2024, 23:05
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Марьян Ощановский

Суд в Москве арестовал Вячеслава Филиппова, руководителя Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ по делу о получении взятки.

Шойгу теряет позиции. В РФ арестовали еще одного чиновника Минобороны

В России продолжают сажать чиновников Минобороны. Фото из открытых источников

Как пишет издание "Коммерсант", Филиппов был задержан российскими силовиками 10 сентября. Суд арестовал его до 10 ноября.

По версии следствия, Филиппов в 2018-2019 годах получил в виде взятки автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей от главы компании, специализирующейся на установке памятников и мемориальных комплексов. Взятка ему была передана за заключение Федеральным военным мемориалом около 10 контрактов на установку памятников.

Филиппову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет колонии.

Как известно, крупнейшее в России военное кладбище "Пантеон защитников Отечества" было открыто в 2013 году. Мемориал предназначен для захоронения отставных военных и граждан, обладающих особыми государственными заслугами перед страной. В настоящее время на кладбище более 900 могил. В частности, там похоронили командира ПИК "Вагнер" Дмитрия Уткина и генерал-майора Владимира Завадского.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7082336
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