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Шойгу успокаивает Путина после потрясающей новости о гибели одного из трех его преемников, – нардеп

В России уже началась борьба за передел власти

сегодня, 07:00
Автор:

Кравцев Сергей

Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева во время учений в Красноярском крае превращается в событие очень незаурядное, особенно, учитывая новость о тайном сокрытии президента РФ Владимира Путина наедине с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Буквально – они вдвоем пошли в поход. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады, блогер Сергей Высоцкий.

Шойгу успокаивает Путина после потрясающей новости о гибели одного из трех его преемников, – нардеп

Путин и Шойгу Фото из открытых источников

Он рассказывает, Евгений Зиничев – один из трех охранников Путина, которых тот очень настойчиво и постепенно продвигал вверх, начиная с 2013 года. Его бывший начальник охраны Золотов пока управляет Нацгвардией РФ, то есть контролирует всю внутреннюю общественную безопасность. Еще один охранник, Алексей Дюмин, с позиции председателя ССО РФ, отвечал за военную операцию в Крыму с последующей его аннексией. Сейчас трудится в госуправлении в должности губернатора Тульской области.

Сергей Высоцкий отмечает, эта тройка всегда считалась личной опричниной Владимира Путина, которую он сформировал в противовес устоявшимся силовым и аппаратным кланам. Каждый из вышеперечисленных людей на каких-то этапах назывался преемником Путина. Как и Шойгу, который, еще раз стоит напомнить, в тайге, рядом с Путиным, успокаивает того после потрясающей новости.

"Может, конечно, и совпадение..., но что-то мне подсказывает, что вопрос 2024 и возможного транзита власти можно считать официально открытым!", – резюмировал Сергей Высоцкий.

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Источник: https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/4415940185180156
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