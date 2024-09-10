Шойгу выкатил еще одно условие для начала переговоров о мире с Украиной

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал условие для проведения мирных переговоров с Украиной. По его словам, они станут возможны только после того, как Украина выполнит одно условие, а именно выведет войска из Курской области.

Сергей Шойгу

"До тех пор, пока мы их не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", — сказал Шойгу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас очень активно обсуждают возможность переговоров между Украиной и РФ. При этом в МИД страны-агрессора заявляли о том, что для начала переговоров Украина должна отказаться от выставления каких-либо условий. Там отмечали, что переговоры нужно проводить по факту. Теперь же получается сама РФ выставляет условия Украине. При этом известно, что Украина подчеркивала, что готова начать переговоры с России, как только она выведет свои войска из суверенных территорий Украины.

Помимо этого, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве перед началом переговоров с Киевом нужно понять, что именно на них будет обсуждаться. По его словам, обсуждение украинского конфликта в рамках размена территориями — это "несерьезно". Он также возмутился тем, что ни одна из инициатив по мирному урегулированию конфликта не учитывает проблему обеспечения прав русскоязычных жителей.

В то же время американские аналитики подчеркивают, что публичные заявления Лаврова свидетельствуют о том, что на равных с Украиной Москва по-прежнему не готова разговаривать и переговоры, если такие состоятся нельзя назвать добросовестными. В частности, Россия полностью отбрасывает возможность участвовать в переговорах, в основе которых будет формула мира президента Украины Владимира Зеленского, которая действительно основывается на принципах международного права. Кремль называть ее "ультиматумом", который РФ никогда не согласится.





