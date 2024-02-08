Си Цзиньпинь обсудил с Путиным общее будущее: о чем говорили

Глава Китая Си Цзиньпин и хозяин Кремля Владимир Путин провели переговоры. Они обсуждали общее будущее стран.

Лидер Китая Си Цзиньпинь и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает BJnews.

Как свидетельствует версия российской стороны, упоминания об Украине все же были.

Однако, как сообщают китайские издания, в перечне тем разговора Си Цзиньпиня с Путиным не было Украины. Однако позже россияне обнародовали свою "более подробную" версию того, о чем говорили глава государств.

Как утверждает помощник Путина Юрий Ушакова, лидер Китая все же обсуждал с хозяином Кремля тему войны в Украине, но это было очень "коротко".

"Ситуацию в Украине обсуждали достаточно кратко", — сообщил Ушаков.

Си сказал, что за прошлый год он дважды встречался с Путиным и они достигли многих важных консенсусов.

В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Оглядываясь на пройденный путь, мы вместе пережили множество бурь. В будущем перед китайско-российскими отношениями открываются новые возможности для развития. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы продолжать поддерживать дух взаимной поддержки и дружбы поколений и вместе писать новую главу в китайско-российских отношениях", – говорил китайский руководитель.

Далее Си подчеркнул, что обе страны должны "тесно сотрудничать в стратегическом плане, защищая суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран, и решительно противостоять вмешательству внешних сил в их внутренние дела".

"Стороны должны культивировать новую кинетическую энергию для сотрудничества между двумя странами, поддерживать стабильность цепочки поставок промышленной продукции", — продолжил глава Китая.

Еще добавил, что Пекин и Москва должны поддержать Казахстан в проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что из-за "общих усилий" двух государств российско-китайские отношения достигли "беспрецедентно высокого уровня".

Еще хозяин Кремля подтвердил, что Россия твердо придерживается принципа "одного Китая", выступает "против любого опасного поведения, которое провоцирует Китай в тайваньском вопросе, и считает, что любые попытки воспрепятствовать мирному объединению Китая не преуспеют".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин внезапно изменил свои планы