Си Цзиньпинь обсудил с Путиным общее будущее: о чем говорили

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Лиля Воробьева
Глава Китая Си Цзиньпин и хозяин Кремля Владимир Путин провели переговоры. Они обсуждали общее будущее стран.
Лидер Китая Си Цзиньпинь и Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом сообщает BJnews.
Как свидетельствует версия российской стороны, упоминания об Украине все же были.
Однако, как сообщают китайские издания, в перечне тем разговора Си Цзиньпиня с Путиным не было Украины. Однако позже россияне обнародовали свою "более подробную" версию того, о чем говорили глава государств.
Как утверждает помощник Путина Юрий Ушакова, лидер Китая все же обсуждал с хозяином Кремля тему войны в Украине, но это было очень "коротко".
"Ситуацию в Украине обсуждали достаточно кратко", — сообщил Ушаков.
Си сказал, что за прошлый год он дважды встречался с Путиным и они достигли многих важных консенсусов.
В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Оглядываясь на пройденный путь, мы вместе пережили множество бурь. В будущем перед китайско-российскими отношениями открываются новые возможности для развития. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы продолжать поддерживать дух взаимной поддержки и дружбы поколений и вместе писать новую главу в китайско-российских отношениях", – говорил китайский руководитель.
Далее Си подчеркнул, что обе страны должны "тесно сотрудничать в стратегическом плане, защищая суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран, и решительно противостоять вмешательству внешних сил в их внутренние дела".
"Стороны должны культивировать новую кинетическую энергию для сотрудничества между двумя странами, поддерживать стабильность цепочки поставок промышленной продукции", — продолжил глава Китая.
Еще добавил, что Пекин и Москва должны поддержать Казахстан в проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что из-за "общих усилий" двух государств российско-китайские отношения достигли "беспрецедентно высокого уровня".
Еще хозяин Кремля подтвердил, что Россия твердо придерживается принципа "одного Китая", выступает "против любого опасного поведения, которое провоцирует Китай в тайваньском вопросе, и считает, что любые попытки воспрепятствовать мирному объединению Китая не преуспеют".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин внезапно изменил свои планы
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