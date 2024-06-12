"Сиди тихо": российская певица дала Пугачевой "совет"

Российская знаменитость Маша Распутина , выступающая за продолжение российской оккупации в Украине, выразила свое мнение о покинувших Россию коллегах.

Маша Распутина (фото из открытых источников)

Участвуя в программе одного из известных российских пропагандистов Бориса Корчевникова, Распутина не называла имя Аллы Пугачевой, однако вспомнила ее фразу о "рабах и холопах", которую Алла Борисовна еще раньше озвучила, называя так россиян.

"Убежали, тогда сидите тихо. Зачем говорить о стране, которая давала вам все? Берете и обгаждаете все. Эти "рабы и холопы" ходили к вам на концерты, отдавали последние деньги", — разошлась Маша Распутина.

Примадонна публично осудила войну в Украине, которую начала РФ, при этом уехала с семьей жить в Израиль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Пугачевой отобрали важное звание у РФ . У Примадонны, звезды из РФ Аллы Пугачевой, осуждающей кровавый кремлевский режим Кремля и уехавшей за границу, отобрали ее звание королевы российской эстрады. Этим званием решили наградить известную поклонницу путинского режима.

Во время экономического форума в Санкт-Петербурге собравшиеся решили, что антивоенная позиция Аллы Борисовны не позволяет ей и дальше быть королевой эстрады. При этом, по мнению россиян, это звание заслуживает другая певица, являющаяся фанаткой диктатора Путина. Это – Любовь Успенская.

Сама Примадонна пока никак не отреагировала на новость. Однако, вероятно, ей до этого безразлично, ведь у певицы нет планов возвращаться в РФ. Алла Борисовна публично осудила кремлевские власти и вторжение РФ на территорию Украины. В сентябре 2022 года Примадонна подала заявление в российский Минюст РФ с предложением признать его "иностранным агентом", это она сделала в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным.





