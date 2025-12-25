Сильные морозы ударили по России: люди не могут выйти из дома

Российская Якутия переживает одну из самых суровых волн холодов за последние годы. В регионе зафиксировали температуру до -56 градусов Цельсия, а метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни столбики термометров могут опуститься еще ниже, вплоть до -60.

Морозы в России до 60 градусов. Фото из открытых источников

Самая сложная ситуация сложилась в городе Тикси, где уже третьи сутки не утихают сильные снежные бури. По данным Nexta, метели и лютые морозы парализовали повседневную жизнь. Школы и детские сады закрыты, а снег настолько плотно замел улицы и дворы, что некоторые жители физически не могут выйти из дома.

Российские медиа называют ситуацию "зимним апокалипсисом". Издание Expert.ru сообщает, что экстремальные морозы охватили значительную часть восточной Сибири. В то же время, холодная волна распространяется и на другие регионы страны. Научный директор Российского гидрометеорологического центра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время резкое похолодание ожидается в Приволжском федеральном округе.

По его словам, температура там будет на 7-16 градусов ниже климатической нормы и будет достигать -30 градусов. В северных районах Пермского края морозы могут усилиться до –40.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре в Саудовской Аравии выпал снег. Замело пустыню, а верблюды ходят по снегу. В некоторых регионах температура опустилась ниже 4-х градусов.

Также "Комментарии" писали, что метеорологи прогнозируют слабый полярный вихрь и возможную "зиму века" после Рождества в Европе. Подобная ситуация в Европе происходила почти 50 лет назад, когда на континенте фиксировались рекордные морозы в разных странах.