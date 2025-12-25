Люті морози вдарили по Росії: люди не можуть вийти з дому

Російська Якутія переживає одну з найсуворіших хвиль холодів за останні роки. У регіоні зафіксували температуру до -56 градусів за Цельсієм, а метеорологи попереджають, що найближчими днями стовпчики термометрів можуть опуститися ще нижче, аж до -60.

Морози у Росії до 60 градусів. Фото з відкритих джерел

Найскладніша ситуація склалася у місті Тіксі, де вже третю добу не вщухають сильні снігові бурі. За даними Nexta, хуртовини та люті морози паралізували повсякденне життя. Школи та дитячі садки закриті, а сніг настільки щільно замів вулиці й подвір’я, що деякі мешканці фізично не можуть вийти з дому.

Російські медіа називають ситуацію "зимовим апокаліпсисом". Видання Expert.ru повідомляє, що екстремальні морози охопили значну частину східного Сибіру. Водночас холодна хвиля поширюється і на інші регіони країни. Науковий директор Російського гідрометеорологічного центру Роман Вільфанд заявив, що найближчим часом різке похолодання очікується у Приволзькому федеральному окрузі.

За його словами, температура там буде на 7-16 градусів нижчою за кліматичну норму і сягатиме до -30 градусів. У північних районах Пермського краю морози можуть посилитися до -40.

❄️ Ice apocalypse in Siberia



-56°C has been recorded in Yakutia — the lowest temperature on Earth right now.



Residents of the village of Tiksi are suffering from a powerful blizzard that has been ongoing for the third day.



Schools have canceled classes, and kindergartens are… pic.twitter.com/AQ0S2xpFz5 — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в грудні в Саудівській Аравії випав сніг. Замело пустелю, а верблюди ходять по снігу. У деяких регіонах температура опустилася нижче 4 градусів.

Також "Коментарі" писали, що метеорологи прогнозують слабкий полярний вихор і можливу "зиму століття" після Різдва у Європі. Подібна ситуація в Європі ставалася майже 50 років тому, коли на континенті фіксували рекордні морози в різних країнах.