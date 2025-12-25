logo_ukra

Люті морози вдарили по Росії: люди не можуть вийти з дому
Люті морози вдарили по Росії: люди не можуть вийти з дому

У Якутії зафіксували морози до -56 градусів. Люди не можуть вийти з дому через хуртовини, а синоптики попереджають про ще більші похолодання.

25 грудня 2025, 15:30
Автор:
Slava Kot

Російська Якутія переживає одну з найсуворіших хвиль холодів за останні роки. У регіоні зафіксували температуру до -56 градусів за Цельсієм, а метеорологи попереджають, що найближчими днями стовпчики термометрів можуть опуститися ще нижче, аж до -60.

Люті морози вдарили по Росії: люди не можуть вийти з дому

Морози у Росії до 60 градусів. Фото з відкритих джерел

Найскладніша ситуація склалася у місті Тіксі, де вже третю добу не вщухають сильні снігові бурі. За даними Nexta, хуртовини та люті морози паралізували повсякденне життя. Школи та дитячі садки закриті, а сніг настільки щільно замів вулиці й подвір’я, що деякі мешканці фізично не можуть вийти з дому.

Російські медіа називають ситуацію "зимовим апокаліпсисом". Видання Expert.ru повідомляє, що екстремальні морози охопили значну частину східного Сибіру. Водночас холодна хвиля поширюється і на інші регіони країни. Науковий директор Російського гідрометеорологічного центру Роман Вільфанд заявив, що найближчим часом різке похолодання очікується у Приволзькому федеральному окрузі.

За його словами, температура там буде на 7-16 градусів нижчою за кліматичну норму і сягатиме до -30 градусів. У північних районах Пермського краю морози можуть посилитися до -40.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в грудні в Саудівській Аравії випав сніг. Замело пустелю, а верблюди ходять по снігу. У деяких регіонах температура опустилася нижче 4 градусів.

Також "Коментарі" писали, що метеорологи прогнозують слабкий полярний вихор і можливу "зиму століття" після Різдва у Європі. Подібна ситуація в Європі ставалася майже 50 років тому, коли на континенті фіксували рекордні морози в різних країнах.



