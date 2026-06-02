Сильные взрывы и зарево в РФ: куда прицельно ударила Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Сильные взрывы и зарево в РФ: куда прицельно ударила Украина

В России пылает Ильский НПЗ после атаки неизвестных дронов

2 июня 2026, 07:12
Кравцев Сергей

Уже в который раз Краснодарский край РФ атаковали неизвестные беспилотники. В сети распространили кадры с пораженным Ильским НПЗ, который обстреляли неизвестные дроны.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

В сети активно распространяют фото, на которых на нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован масштабный пожар и много дыма, что может свидетельствовать о значительной степени поражения объекта дронами.

Губернатор области Вениамин Кондратьев пока не подтвердил обстрел НПЗ, впрочем, местные каналы публикуют кадры, в том числе видео с комментариями россиян.

Стоит отметить, Ильский нефтеперерабатывающий завод расположен в Краснодарском крае РФ и является одним из крупнейших частных НПЗ на юге России. Предприятие специализируется на переработке нефти и производстве нефтепродуктов для внутреннего рынка.

Кроме экспорта нефти подобные НПЗ в России используются в целях обеспечения горючим представителей ВС РФ, которые находятся сейчас на фронте в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, который будет действовать до 30 ноября 2026 года. Официально власти объясняют решение необходимостью сохранить стабильность внутреннего рынка топлива, однако аналитики связывают этот шаг с более глубокими проблемами российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская армия существенно нарастила давление на российскую военную логистику, превратив удары беспилотников по тыловым коммуникациям противника в один из ключевых инструментов войны. По данным украинских военных, новая стратегия уже оказывает заметное влияние на способность российских войск снабжать подразделения на фронте.




