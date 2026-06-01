Украинские дроны "выключили" экспорт: какое болезненное решение принял Кремль

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, который будет действовать до 30 ноября 2026 года. Официально власти объясняют решение необходимостью сохранить стабильность внутреннего рынка топлива, однако аналитики связывают этот шаг с более глубокими проблемами российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Согласно постановлению правительства РФ, ограничения распространяются на все виды топлива для реактивных двигателей, включая продукцию, приобретенную на биржевых торгах. Исключение сделано только для топлива, находящегося на борту воздушных судов, партий, уже прошедших таможенное оформление, а также поставок в рамках международных соглашений.

По оценке Bloomberg, прямое влияние решения на мировой рынок будет ограниченным. Россия не входит в число крупнейших экспортеров авиакеросина. По данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году страна поставляла за рубеж около 30 тысяч баррелей топлива в сутки, что составляет менее двух процентов глобального рынка. В текущем году этот показатель дополнительно снизился до 28 тысяч баррелей в день.

Вместе с тем эксперты указывают на тревожный для Кремля фактор. Масштабные атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, портовой инфраструктуре и трубопроводам привели к снижению объемов переработки нефти в России до минимальных показателей более чем за шестнадцать лет.

Ситуацию осложняет и приближение пикового летнего сезона, когда россияне традиционно активнее пользуются авиаперелетами и автомобильным транспортом. Еще весной власти уже вернули ограничения на экспорт бензина, пытаясь удержать достаточные запасы внутри страны.

Аналитики предупреждают, что рост цен на топливо остается чувствительной темой для российских властей. В прошлом скачки стоимости бензина уже становились причиной общественного недовольства и массовых протестов. Поэтому нынешний запрет может свидетельствовать не столько о заботе об экспорте, сколько о попытке предотвратить внутренний топливный кризис.

