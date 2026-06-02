Сильні вибухи та заграва в РФ: куди прицільно вдарила Україна

Вже вкотре Краснодарський край атакували невідомі безпілотники. У мережі поширили кадри із ураженим Ільським НПЗ, який обстріляли невідомі дрони.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

У мережі активно розповсюджують фото, на яких на нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу та багато диму, що може свідчити про значний ступінь ураження об'єкта дронами.

Губернатор області Веніамін Кондратьєв поки не підтвердив обстріл НПЗ, проте місцеві канали публікують кадри, зокрема відео з коментарями росіян.

Варто зазначити, Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї РФ і є одним із найбільших приватних НПЗ на півдні Росії. Підприємство спеціалізується на переробці нафти та виробництві нафтопродуктів для внутрішнього ринку.

Окрім експорту нафти подібні НПЗ у Росії використовуються з метою забезпечення пальним представників ЗС РФ, які зараз перебувають на фронті в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський уряд запровадив тимчасову заборону на експорт авіаційної гасу, яка діятиме до 30 листопада 2026 року. Офіційно влада пояснює рішення необхідністю зберегти стабільність внутрішнього ринку палива, проте аналітики пов'язують цей крок із глибшими проблемами російської нафтопереробної галузі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українська армія суттєво наростила тиск на російську військову логістику, перетворивши удари безпілотників по тилових комунікаціях супротивника на один із ключових інструментів війни. За даними українських військових, нова стратегія вже помітно впливає на здатність російських військ постачати підрозділи на фронті.



