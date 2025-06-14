Сильные взрывы на критически важном заводе для ВПК РФ: детали

В Ставропольском крае России подвергся атаке химический завод "Невинномысский Азот" — предприятие, критически важное для военно-промышленного комплекса РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Ставропольском крае РФ атаковали завод "Невинномысский Азот". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что по той информации, которая есть на данный момент, объект был поражен неизвестными беспилотными средствами.

По словам Коваленко, "Невинномысский Азот" ежегодно производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры – это ключевые компоненты для создания взрывчатых веществ, в частности артиллерийских снарядов, фугасов и реактивных зарядов, которые Россия активно применяет в войне против Украины.

Завод также специализируется на производстве меламина, метанола, уксусной кислоты и калийной селитры – вещества двойного назначения, широко используемого в военной химии.

С 2024 года на предприятии запущено производство водорастворимых удобрений, адаптированных к потребностям оборонного комплекса.

Стоит отметить, в Самарской области России также зафиксирована атака на "Новокуйбышевский завод катализаторов" — ключевое предприятие, обеспечивающее работу нефтеперерабатывающих мощностей государства.

Завод играет критическую роль в логистике топливного обеспечения российского ВПК.

По данным, здесь производят и восстанавливают катализаторы — материалы, без которых не работает ни один нефтеперерабатывающий комплекс РФ.

Именно они позволяют изготавливать авиационное топливо, дизель для бронетехники, масла и ракетное топливо.

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