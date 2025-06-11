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В Украине разъяснили, куда этой ночью попали дроны: какой важный завод в РФ остановил работу

Тамбовский пороховой завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины

сегодня, 10:38
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Кравцев Сергей

В городе Котовск РФ дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской захватнической армии. Предприятие уже не впервые оказывается под ударом. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

В Украине разъяснили, куда этой ночью попали дроны: какой важный завод в РФ остановил работу

Тамбовский пороховой завод. Фото: из открытых источников

"Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Сейчас он ставит работу на паузу", — рассказал он.

Коваленко пояснил, что завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. На заводе изготавливают порохи для стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину производство на предприятии существенно возросло, ведь оно непосредственно обеспечивает потребности российской армии в ходе войны против Украины.

Ранее сообщилось, что в ночь на 11 июня украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.

По сообщениям местных жителей в пабликах, в небе над Котовском прозвучало не менее 15 взрывов. В городе звучали сирены воздушной тревоги. Официальная информация о масштабах повреждений или пострадавших в результате инцидента ожидаемо не поступала. Россияне традиционно рапортуют, что все цели удалось сбить ПВО.

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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9388
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