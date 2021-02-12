Силовики искали в штабе Навального порно

В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводят обыски. Об этом рассказал работник штаба Александр Шепелев, передает "Медиазона".

Российские силовики - фото из открытых источников

Так, представители внутренних органов РФ нагрянули с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального. Официальным предлогом стал поиск порнопродукции в офисе.

Как говорится в сообщении Шепелева, силовики объяснили свой визит тем, что "сторонники Навального якобы печатают порнографическую продукцию"

Сообщается, что обыск проводился сотрудниками московского уголовного розыска.

После первого сообщения связь с Александром Шепелевым прекратилась. Как сообщают очевидцы, около штаба Навального дежурит автозак. Интернет сообщество уже выдвинуло гипотезу о связи обыска с акцией "Любовь сильнее страха", которую общественники планировали провести в День всех Влюбленный – 14 февраля.

Напомним, Алексей Навальный, отравленный 20 августа в аэропорту “Томска” химическим оружием “Новичок”, рассказал, сколько стоило его лечение в немецкой клинике “Шарите” и кто его оплатил. По словам Навального, выход из комы и лечение обошлось в 49 тысяч евро. Эти деньги предоставили три россиянина: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. Как известно, оппозиционный политический деятель был задержан по приезду в Российскую Федерацию из Германии и был доставлен в СИЗО "Матросская тишина".

Задержание Навального производилось в соответствии с тем, что он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. По словам Алексея Якубина, Навальный претендует быть оппонентом власти с большой буквы.



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