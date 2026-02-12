logo

Силы обороны поразили важный объект оккупантов: откуда проводится эвакуация населения
Силы обороны поразили важный объект оккупантов: откуда проводится эвакуация населения

Силы обороны поразили ГРАУ оккупантов в Волгоградской области

12 февраля 2026, 06:58
Автор:
Кравцев Сергей

Украинские защитники в ночь на 12 февраля нанесли удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области, что повлекло масштабный пожар и детонацию. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Силы обороны поразили важный объект оккупантов: откуда проводится эвакуация населения

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Путинский чиновник отметил, "в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации при тушении пожара объявлена и проводится эвакуация населения населенного пункта Котлубань".

По информации мониторинговых каналов, под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов. Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.

Губернатор области заявил, что российская ПВО якобы отражала ракетную атаку. 

По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ.           

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали Волгоград, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.                            

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серию ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что системная работа по снижению боевого потенциала российского агрессора будет продолжаться и дальше.




