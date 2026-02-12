logo_ukra

Сили оборони уразили важливий об'єкт окупантів: звідки проводиться евакуація населення
НОВИНИ

Сили оборони уразили важливий об'єкт окупантів: звідки проводиться евакуація населення

Сили оборони уразили ГРАУ окупантів у Волгоградській області

12 лютого 2026, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники в ніч на 12 лютого завдали удару по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області, що спричинило масштабну пожежу та детонацію. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Сили оборони уразили важливий об'єкт окупантів: звідки проводиться евакуація населення

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Путінський чиновник зазначив, "з метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час гасіння пожежі оголошено та проводиться евакуація населення населеного пункту Котлубань".

За інформацією моніторингових каналів, під удар потрапив арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про потужні вибухи та сильну пожежу в районі військового об'єкту.

Губернатор області заявив, що російська ППО нібито відбивала ракетну атаку.

За його словами, до гасіння пожежі залучено підрозділи МНС та Міністерства оборони РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 11 лютого безпілотники масовано атакували Волгоград, внаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.   

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що в ніч проти 11 лютого Сили оборони вразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні.       

У відомстві наголосили, що системна робота щодо зниження бойового потенціалу російського агресора продовжуватиметься й надалі.




