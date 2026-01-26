Симоньян без парика: лысая российская пропагандистка опубликовала фото

Главная редактор пропагандистского холдинга "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала в своем Telegram-канале фото без парика. На снимке видно, что она пострижена почти налысо, что явилось следствием курса химиотерапии, который она проходит в рамках лечения онкологического заболевания.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Свое сообщение в Telegram-канале Маргарита Симоньян сопровождала фото на котором видна ее голова почти бритая на лысо. Также российская пропагандистка добавила краткий комментарий.

"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", – написала Симоньян.

Маргарита Симоньян без парика

Ранее Симоньян неоднократно рассказывала о трудностях, связанных с лечением. По ее словам, после завершения курсов химиотерапии она чувствует себя особенно плохо и в отдельных случаях нуждается в госпитализации. Симоньян продолжает публичную деятельность и периодически появляется в телеэфирах, используя парики.

О диагнозе Симоньян стало известно в сентябре 2025 года. Тогда она сообщила, что борется с раком груди и перенесла операцию 8 сентября, которая, по ее словам, прошла успешно. После этого Симоньян заявила, что планирует продолжать пропагандистку работу в медиа.

В настоящее время глава RT проходит химиотерапию и возобновила съемки пропагандистского телепроекта "Ч.Т.Д." на российскому телевидению. В январе 2026 года Симоньян также анонсировала работу над книгой, посвященной ее мужу пропагандисту Тиграну Кеосаяну, умершему в 2025 году и известному своими сексистскими, шовинистическими и расистскими заявлениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что смертельно больная пропагандистка Симоньян публично поклонилась Путину.