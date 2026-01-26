Симоньян без перуки: лиса російська пропагандистка опублікувала фото

Головна редакторка пропагандистського холдингу "Россия сегодня" та телеканалу RT Маргарита Симоньян оприлюднила у своєму Telegram-каналі фото без перуки. На знімку видно, що вона пострижена майже налисо, що стало наслідком курсу хіміотерапії, який вона проходить у межах лікування онкологічного захворювання.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото з відкритих джерел

Свій допис в Telegram-каналі Маргарита Симоньян супроводила фото на якому видно її голову майже поголену налисо. Також російська пропагандистка додала короткий коментар.

"Нічого не бійтеся. Бог є, а смерті немає", — написала Симоньян.

Маргарита Симоньян без перуки

Раніше Симоньян неодноразово розповідала про труднощі, пов’язані з лікуванням. За її словами, після завершення курсів хіміотерапії вона почувається особливо погано і в окремих випадках потребує госпіталізації. Водночас Симоньян продовжує публічну діяльність і періодично з’являється в телеефірах, використовуючи перуки.

Про діагноз Симоньян стало відомо у вересні 2025 року. Тоді вона повідомила, що бореться з раком грудей і перенесла операцію 8 вересня, яка, за її словами, минула успішно. Після цього Симоньян заявила планує продовжувати пропагандистку роботу в медіа.

Наразі очільниця RT проходить хіміотерапію та відновила зйомки пропагандистського телепроєкту "Ч.Т.Д." на російському телебаченні. У січні 2026 року Симоньян також анонсувала роботу над книгою, присвяченою її чоловікові пропагандисту Тиграну Кеосаяну, який помер у 2025 році та був відомий своїми сексистськими, шовіністичними та расистськими заявами.

