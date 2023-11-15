Симоньян цинично объяснила, почему Россия напала на Украину: поблагодарила Путина

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Slava Kot
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что если бы Россия не совершила нападение на Украину, то на территории РФ была бы ситуация похожа на ту, что в Секторе Газа. Таким образом, Симоньян попыталась оправдать российское вторжение в Украину.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников
Маргарита Симоньян сравнила ситуацию в секторе Газа, где израильская армия пытается уничтожить боевиков ХАМАС после нападения на Израиль, с войной в Украине. Российская пропагандистка заявила, что такие действия якобы происходили бы в России, если бы не полномасштабное вторжение 2022 года.
В итоге Маргарита Симоньян цинично поблагодарила Путина за то, что якобы российский президент не пошел на агрессию и сохранил "человечность".
Напомним, что неспровоцированное нападение России на Украину осуждает большинство стран ООН. Кроме того, международные организации неоднократно указывали на военные преступления России в Украине, в частности, это касается пыток, изнасилования, убийства гражданских лиц и ударов по гражданским объектам. Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что на август в Украине зафиксировано более 100 тыс. военных преступлений России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинской ведущей сообщили о подозрении в госизмене.
Также "Комментарии" писали, что на Симоньян написали заявление в Следственный комитет РФ из-за ее пропагандистских высказываний.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 12:19
Юдеї з Росії б зробили велику Палестину. Просто розікрали б, як Україну. Зараз цинічно розповідають про неготовність до мирних перемовин і одночасно погрожують Гаагой, репараціями, санкціями. У Божих нацистів саме таке бачення світопорядку, який вони вже будували в Германії Гітлера.