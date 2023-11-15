Симоньян цинично объяснила, почему Россия напала на Украину: поблагодарила Путина

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что если бы Россия не совершила нападение на Украину, то на территории РФ была бы ситуация похожа на ту, что в Секторе Газа. Таким образом, Симоньян попыталась оправдать российское вторжение в Украину.



Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Маргарита Симоньян сравнила ситуацию в секторе Газа, где израильская армия пытается уничтожить боевиков ХАМАС после нападения на Израиль, с войной в Украине. Российская пропагандистка заявила, что такие действия якобы происходили бы в России, если бы не полномасштабное вторжение 2022 года.

"Мы должны понимать, что это не происходит только потому, что мы оказались сильнее, мы этого не допустили. Мы не допустили разрушить нашу экономику и армию", — говорит Симоньян.

В итоге Маргарита Симоньян цинично поблагодарила Путина за то, что якобы российский президент не пошел на агрессию и сохранил "человечность".

"Отдельное спасибо я хочу сказать нашему главнокомандующему (Путину) за то, что он не поддался на многие призывы, "почему мы их не бомбим", "не расфигачем там все". (Путин) Сохранил сдержанность, человечность и не дал никому из нас превратиться в зверей", — заявила российская пропагандистка.

Напомним, что неспровоцированное нападение России на Украину осуждает большинство стран ООН. Кроме того, международные организации неоднократно указывали на военные преступления России в Украине, в частности, это касается пыток, изнасилования, убийства гражданских лиц и ударов по гражданским объектам. Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что на август в Украине зафиксировано более 100 тыс. военных преступлений России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинской ведущей сообщили о подозрении в госизмене.

Также "Комментарии" писали, что на Симоньян написали заявление в Следственный комитет РФ из-за ее пропагандистских высказываний.