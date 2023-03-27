Симоньян и Соловьев заявили, что надо "купить Украину", но без Львова

Представители российских пропагандистских СМИ отрабатывают огромные гонорары, выдавая в эфир порции ерунды о своей гуманной стране и странных мечтах о производстве тысяч танков и миллионов боеприпасов.

Пропагандист Соловьев (фото из открытых источников)

По информации телеграм-канала "НеШутки", телеведущий Соловьев недавно сделал заявление, что Россия — одна страна, в которой "неукоснительно соблюдают права человека".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Единственная страна, где есть свобода, уважение к человеку и его правам — это Россия. Единственная страна, высоко поднявшая европейские ценности", — сказал он.

По словам другой топ-пропагандистки Маргариты Симоньян, Россия может "купить Украину" за замороженные в Европе активы.

"Вот у меня какая идея появилась: ведь есть наши 300 мрд долларов арестованных. Они нам их отдать не могут. Я предлагаю выход — они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально — нам нужны те, кто хочет быть с нами. Львов нам не нужен. А вот люди, которые хотят быть с нами на своей земле, эти деньги отправят Украине якобы за них. Они это будут называть репарациями, а мы это назовем покупками", — заявила Симоньян .

При этом не обошлось без угроз в том, что Россия "еще ничего не начинала", а потому может начать, как увеличит выпуск тысяч танков и миллионы снарядов.

"Время на шутки закончилось. Мы должны тихо и спокойно всем навалять... Шутки закончились", — подытожил Соловьев, имея безумное выражение лица.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кремлевская пропагандистка внезапно признала, что "референдумы" России в Украине фейковые. Маргарита Симоньян внезапно признала, что российские "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях — фейковые.



