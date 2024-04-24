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Симонян заявил о поддержке территориальной целостности Украины: в России требуют пояснений

В России заявили о "русофобии" и "антироссийскости" из-за слов армянского политика о территориальной целостности Украины.

сегодня, 15:58
Автор:
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Slava Kot
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Глава Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что его страна занимает позицию территориальной целостности Украины и других стран. На такие заявления армянского политика отреагировала председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая потребовала пояснений  Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Симонян заявил о поддержке территориальной целостности Украины: в России требуют пояснений

Российский политический деятель Валентина Матвиенко. Фото из открытых источников

Ален Симонян выступил на конференции глав парламентов государств Евросоюза, где указал, что в центре внимания конференции встал вопрос вторжения России в Украину и конфликт на Ближнем Востоке. Далее Симонян отметил, что Армения "решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран".

Такие заявления армянского политика в России назвали русофобскими и антироссийскими. Кроме того, Валентина Матвиенко призвала получить пояснения от Алена Симоняна.

"Хотелось бы задать коллеге, председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такие сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления", — сказала Матвиенко.

Российский политический деятель добавил, что отправит запрос в Армению, разделяет ли парламент страны заявления Алена Симоняна о территориальной целостности Украины. Также она подчеркнула, что Симонян пересек "красные линии" своими заявлениями.

"Мы не оставим без внимания такого рода русофобские, антироссийские выступления. Просто стыдно за нашего коллегу, что он заступил за уже все "красные линии"", – добавила Матвиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения готовится подать заявку на членство в ЕС,

Также "Комментарии" писали об Армении, поставившей ультиматум российскому аналогу НАТО.



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