Ситуация для Путина становится критической: когда придет время бунта в России

В России могут начаться серьезные внутренние потрясения, если экономический и политический кризис продолжит углубляться, в частности из-за войны РФ против Украины. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя положение российского диктатора Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в эфире Radio NV заявил, что Кремль оказался в сложной ситуации сразу в нескольких направлениях, от войны против Украины до состояния экономики и падения доверия населения. Огрызко отмечает, что официальные показатели поддержки Путина упали до 65%, а реальный уровень общественного недовольства может быть значительно выше.

"Можно представить себе насколько эта бидломасса разочарована своим царем, но не тем, что Россия идет в свой закономерный финал, а разочарована тем, что нельзя бабушке позвонить из Франции. Вот такая "беда" их волнует гораздо больше, чем происходящее вокруг", — указывает Огрызко.

По его мнению, российские власти уже начали использовать традиционный сценарий "защиты" — переводить ответственность за проблемы на чиновников и окружение российского диктатора. По словам Огрызко, речь идет о модели "добрый царь — плохие бояре", когда обществу предлагают искать виновных среди элит, а не в самом руководстве государства.

"То, что ситуация для Путина критически плохая уже понятно всем… Путин понимает, что ситуация очень плохая для него лично, ищет какие-то выходы и делает, как в шахматах, очередной ход, который хуже предыдущего. У Путина другого не остается. По всем направлениям провал", — добавил дипломат.

Огрызко не исключает, что уже в ближайшие месяцы в России могут произойти кадровые перестановки. По его словам, Кремль может попытаться пожертвовать частью чиновников, чтобы снизить общественное недовольство. Однако ключевой вопрос состоит в том, согласится ли сама российская элита стать "козлом отпущения". По его мнению, если влиятельные группы решат, что Путин больше не гарантирует стабильности и безопасности их позиций, в России возможен внутренний конфликт или попытка смены власти.

"Все понимают, что виноват Путин, а ему надо перебить это на то, что виноваты бояре. Для Путина действительно, куда ни кинь, так повсюду клин. Он сейчас в очень сложной и политической, и психологической ситуации", — заключает Огрызко.

