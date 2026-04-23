"Відводять удар від Путіна": історик назвав дату та ознаки наближення бунту в Росії

Slava Kot
У Росії зростає суспільне невдоволення через економічні проблеми, падіння рівня життя та наслідки війни проти України. На цьому тлі вже восени в країні можуть спалахнути протестні настрої, однак навряд чи йтиметься про повноцінну революцію. Таку думку висловив політик, історик і дипломат Роман Безсмертний.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Роман Безсмертний в коментарі "24 Каналу" заявив, що російське суспільство дедалі гостріше реагує на кризові явища: інфляцію, дефіцит бюджету, кадровий голод та обмеження, спричинені санкціями. Проте ці виступи, найімовірніше, матимуть стихійний характер, а не стануть свідомим протестом проти влади.
Безсмертний звернув увагу на новий тренд у Росії, а саме публічні звернення громадян до Володимира Путіна через соціальні мережі. Одним із прикладів стало відео блогерки Вікторії Боні, яка скаржилася на складне життя росіян і просила Кремль втрутитися.
Крім того, Безсмертний вказує, що частина російських пропагандистів також почала критикувати ситуацію в країні, однак роблять це обережно без звинувачень на адресу самого Путіна.
Політик висловив сумнів, що найближче оточення Путіна здатне організувати внутрішній спротив, адже більшість цих людей фінансово та політично залежні від Кремля. Таким чином бунт у Росії можливий, однак він не обов’язково призведе до зміни системи влади.
