logo_ukra

BTC/USD

77785

ETH/USD

2328.14

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія "Відводять удар від Путіна": історик назвав дату та ознаки наближення бунту в Росії
НОВИНИ

"Відводять удар від Путіна": історик назвав дату та ознаки наближення бунту в Росії

У Росії зростає невдоволення через кризу та війну. Історик Роман Безсмертний пояснив, чи можливий бунт у РФ вже восени.

23 квітня 2026, 15:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Росії зростає суспільне невдоволення через економічні проблеми, падіння рівня життя та наслідки війни проти України. На цьому тлі вже восени в країні можуть спалахнути протестні настрої, однак навряд чи йтиметься про повноцінну революцію. Таку думку висловив політик, історик і дипломат Роман Безсмертний.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Роман Безсмертний в коментарі "24 Каналу" заявив, що російське суспільство дедалі гостріше реагує на кризові явища: інфляцію, дефіцит бюджету, кадровий голод та обмеження, спричинені санкціями. Проте ці виступи, найімовірніше, матимуть стихійний характер, а не стануть свідомим протестом проти влади.

Безсмертний звернув увагу на новий тренд у Росії, а саме публічні звернення громадян до Володимира Путіна через соціальні мережі. Одним із прикладів стало відео блогерки Вікторії Боні, яка скаржилася на складне життя росіян і просила Кремль втрутитися.

"Саме звернення не важливе через конкретну людину, а через те, що це зміна певної наративної частини. Ми постійно бачили звернення де 10-15 пенсіонерів, а тепер це молода людина", – зауважив історик.

Крім того, Безсмертний вказує, що частина російських пропагандистів також почала критикувати ситуацію в країні, однак роблять це обережно без звинувачень на адресу самого Путіна.

"Це спроба відвернути увагу від Путіна і показати, що це "бояри" винні. Так завжди було в російській імперії. Таким чином російські пропагандисти відводять удар від Путіна", – пояснює Безсмертний.

Політик висловив сумнів, що найближче оточення Путіна здатне організувати внутрішній спротив, адже більшість цих людей фінансово та політично залежні від Кремля. Таким чином бунт у Росії можливий, однак він не обов’язково призведе до зміни системи влади.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про готовність Путіна зустрітися із Зеленським: в Україні відповіли.

Також "Коментарі" писали про те, як Путін таємничо зник на 10 днів. Російські еліти можуть готувати переворот в РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/rosiyi-nazrivaye-buntu-yaki-oznaki-novih-problemi-dlya-putina_n3054690
Теги:

Новини

Всі новини