Российская экономика входит во все более глубокий кризис, и ключевые сигналы этого становятся заметны даже по официальной статистике. Об этом заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова, комментируя новые экономические и политические шаги США по отношению к России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как обращает внимание британское издание The Telegraph, в начале полномасштабной войны против Украины резкий рост цен на золото позволил Москве формально нарастить стоимость резервов более чем на 200 млрд долларов. Однако в последние недели ситуация резко изменилась, ведь цена на золото упала примерно на 18%, что поставило под сомнение стабильность этого финансового "якоря" для Кремля. Особенно учитывая, что с 2022 года Россия уже продала около 71% золота из Фонда национального благосостояния.

По словам Курносовой, проблемы значительно глубже, чем колебания рынка драгоценных металлов.

"Исходя из того, что мы видим, из последних событий, ситуация в российской экономике очень-очень плохая. Поэтому, когда мы говорим о возможности заключения перемирия, это, прежде всего, связано с проблемами в российской экономике", — сказала оппозиционерка.

По ее мнению, действия президента США Дональда Трампа направлены на целенаправленное давление на наиболее уязвимые точки российской экономики.

Ольга Курносова считает, что отдельную угрозу для Кремля несет прекращение договоров о контроле над стратегическими вооружениями. Из-за экономического упадка Россия фактически не способна модернизировать свой ядерный арсенал. Как объясняет оппозиционерка, ядерные технологии зависят от науки и экономики, а обе сферы России находятся в стагнации.

Несмотря на значительные объемы ядерного оружия, Россия теряет качественное преимущество, в то время как США сосредотачивают внимание на совершенно ином вызове, а именно на быстром наращивании современных ядерных арсеналов Китаем. Курносова заключает, что на этом фоне экономические проблемы Кремля выглядят не временными, а системными.

