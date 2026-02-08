Ситуація дуже-дуже погана для РФ: Трамп знайшов больові точки Путіна

Російська економіка входить у дедалі глибшу кризу, і ключові сигнали цього стають помітними навіть за офіційною статистикою. Про це заявила російська опозиціонерка Ольга Курносова, коментуючи нові економічні та політичні кроки США щодо Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як звертає увагу британське видання The Telegraph, на початку повномасштабної війни проти України різке зростання цін на золото дозволило Москві формально наростити вартість резервів більш ніж на 200 млрд доларів. Однак останніми тижнями ситуація різко змінилася, адже ціна на золото впала приблизно на 18%, що поставило під сумнів стабільність цього фінансового "якоря" для Кремля. Особливо з огляду на те, що з 2022 року Росія вже продала близько 71% золота з Фонду національного добробуту.

За словами Курносової, проблеми значно глибші, ніж коливання ринку дорогоцінних металів.

"Виходячи з того, що ми бачимо, з останніх подій, ситуація в російській економіці дуже-дуже погана. Тому, коли ми говоримо про можливість укладення перемир'я, це насамперед пов'язано з проблемами в російській економіці", – сказала опозиціонерка.

На її думку, дії президента США Дональда Трампа спрямовані на цілеспрямований тиск на найбільш уразливі точки російської економіки.

Ольга Курносова вважає, що окрему загрозу для Кремля несе припинення договорів про контроль над стратегічними озброєннями. Через економічний занепад Росія фактично не здатна модернізувати свій ядерний арсенал. Як пояснює опозиціонерка, ядерні технології залежать від науки й економіки, а обидві сфери в Росії перебувають у стагнації.

Попри значні обсяги ядерної зброї, Росія втрачає якісну перевагу, тоді як США зосереджують увагу на зовсім іншому виклику, а саме швидкому нарощуванні сучасних ядерних арсеналів Китаєм. Курносова робить висновок, що на цьому тлі економічні проблеми Кремля виглядають не тимчасовими, а системними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що один з найбільших партнерів РФ хоче угоди з Трампом.

Також "Коментарі" писали, що США тисне на Україну, щоб Київ швидше погодився на мирну угоду.