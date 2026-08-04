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Скандал в соцсетях: Крым – уже не Россия

Юридическое прозрение под давлением санкций? Российский онлайн-ритейлер Ozon перестал считать Крым территорией РФ

4 августа 2026, 17:35
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Недилько Ксения

В работе крупного российского интернет-магазина Ozon произошел неожиданный сбой, вызвавший бурную реакцию в социальных сетях и среди жителей временно аннексированного полуострова. Сервис поддержки клиентов начал официально заявлять, что оккупированный город не входит в состав Российской Федерации.

Скандал в соцсетях: Крым – уже не Россия

Иллюстративное фото

Клиенты популярной российской платформы электронной коммерции столкнулись с невозможностью оформить заказ на остров. Пользователи сети начали массово распространять скриншоты и видеоклипы с ответами автоматизированной системы маркетплейса, которая отказывает в логистических услугах.

"Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию и в Крым и Севастополь", — эмоционально комментирует ситуацию автор одного из видеороликов, демонстрируя внезапное изменение политики компании.

Попытки выяснить причины блокировки по официальным каналам связи лишь подтвердили системность проблемы. На вопрос местных жителей о том, почему заказы больше не проходят, цифровые ассистенты компании выдают четкую юридическую формулировку.

Скандал в соцсетях: Крым – уже не Россия - фото 2

"Ozon не доставляет товары в Севастополь, — категорически отмечает автоматизированный бот техподдержки компании в ответ на жалобы клиентов, — доставка за пределы России доступна только в следующие страны: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан".

В сообщении сервиса также отмечается, что алгоритмы платформы теперь в автоматическом режиме отслеживают геолокацию и блокируют логистику в Севастополь как регион, не подлежащий обслуживанию в пределах внутреннего российского рынка.

Такая позиция крупного коммерческого гиганта фактически демонстрирует реальное отношение российского бизнеса к оккупированным территориям Украины на фоне международного санкционного давления. Несмотря на пропагандистские лозунги власти РФ, внутренние системы крупных компаний продолжают подстраиваться под международно признанные границы во избежание полной изоляции и обстрелов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в странские дроны FP-1 атаковали масштабный логистический хаб Wildberries во Владимирской области. Объект является одним из самых больших центров компании в Центральной России. Атаку подтверждают заявления компании Fire Point и российских властей.



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