У роботі великого російського інтернет-магазину Ozon стався несподіваний збій, який викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах та серед жителів тимчасово анексованого півострова. Сервіс підтримки клієнтів почав офіційно заявляти, що окуповане місто не входить до складу Російської Федерації.

Ілюстративне фото

Клієнти популярної російської платформи електронної комерції зіткнулися із неможливістю оформити замовлення на півострів. Користувачі мережі почали масово поширювати скриншоти та відео з відповідями автоматизованої системи маркетплейса, яка відмовляє у логістичних послугах.

"Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию и в Крым и Севастополь", — емоційно коментує ситуацію авторка одного з відеороликів, демонструючи раптову зміну політики компанії.

Спроби з'ясувати причини блокування через офіційні канали зв'язку лише підтвердили системність проблеми. На запитання місцевих мешканців про те, чому замовлення більше не проходять, цифрові асистенти компанії видають чітку юридичну формулювання.

"Ozon не доставляет товары в Севастополь, — категорично зазначає автоматизований бот техпідтримки компанії у відповідь на скарги клієнтів, — доставка за пределы России доступна только в следующие страны: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан".

У повідомленні сервісу також наголошується, що алгоритми платформи тепер в автоматичному режимі відстежують геолокацію та блокують логістику до Севастополя як до регіону, що не підлягає обслуговуванню в межах внутрішнього російського ринку.

Така позиція великого комерційного гіганта фактично демонструє реальне ставлення російського бізнесу до окупованих територій України на тлі міжнародного санкційного тиску. Попри пропагандистські гасла влади РФ, внутрішні системи великих компаній продовжують підлаштовуватися під міжнародно визнані кордони, щоб уникнути повної ізоляції і обстрілів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські дрони FP-1 атакували масштабний логістичний хаб Wildberries у Володимирській області. Об'єкт є одним із найбільших центрів компанії в Центральній Росії. Атаку підтверджують заяви компанії Fire Point та російської влади.

