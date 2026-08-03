Такого ще не було: ЗСУ вдарили по одному з найбільших складів Wildberries у Росії

Українські дрони FP-1 атакували масштабний логістичний хаб Wildberries у Володимирській області. Об'єкт є одним із найбільших центрів компанії в Центральній Росії. Атаку підтверджують заяви компанії Fire Point та російської влади.

Удар по Wildberries у Володимирській області. Фото: із відкритих джерел

За даними Fire Point, Сили оборони України вразили дронами FP-1 логістичний хаб Wildberries.

Атаку підтвердила і компанія Wildberries та губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв. За його словами, внаслідок удару на території об'єкту виникли руйнування та пожежа, а людей було евакуйовано.

Йдеться про один із найбільших логістичних комплексів Wildberries у Центральній Росії. Після повного введення в експлуатацію його площа становила близько 175 000 квадратних метрів.

Місткість складу планувалася на понад 120 мільйонів одиниць товарів.

Поразка великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на Росію. Такі атаки порушують ланцюги поставок, збільшують витрати на відновлення інфраструктури та б'ють по роботі одного з найбільших гравців російського ринку електронної комерції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — найбільший російський маркетплейс Wildberries відмовився гарантувати компенсацію продавцям за товари, знищені внаслідок атак безпілотників. Засновниця компанії Тетяна Кім заявила, що такі удари є обставинами непереборної сили, тому юридичних підстав для обов'язкового відшкодування збитків немає. Про це повідомляє російське видання The Bell.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські Сили оборони продовжують системну кампанію знищення російської військової інфраструктури в глибокому тилу. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), однією з останніх цілей стала авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області – один із ключових аеродромів стратегічної авіації Росії.



