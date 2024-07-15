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Скандалист и алкоголик: любимый певец Кремля попал в скандал из-за непристойного поведения

Григорий Лепс удивил своим поведением на сцене, когда там появилась Ани Лорак.

15 июля 2024, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский певец Григорий Лепс, известный своим увлечением кровавым вторжением РФ в Украину, недавно оказался в центре внимания из-за своего поведения на концерте в Витебске. Во время исполнения дуэтной песни с предательницей Украины Ани Лорак, Лепс демонстрировал неожиданную энергию, что вызвало смех у певицы прямо на сцене.

Скандалист и алкоголик: любимый певец Кремля попал в скандал из-за непристойного поведения

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Как сообщает российское пропагандистское СМИ mk.ru, Лепс "похлестывал" Лорак по спине и чуть ниже во время их выступления. Такое поведение удивило и развеселило Лорак, которая приехала на концерт со своим любимым Исааком Вижраку.

Этот инцидент стал еще одним напоминанием о скандальных личных и профессиональных связях как Лепса, так и Лорак, которые продолжают поддерживать Россию в ее агрессии против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, имеющий проблемы с алкоголем, сделал интимную пластику и заявил о "проблемах". Российская знаменитость Григорий Лепс, ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совершенно непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", — сказал Лепс.
 



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Источник: https://www.mk.ru/social/2024/07/12/svadba-lepsa-pod-voprosom-grigoriy-nazval-sebya-alkogolikom-i-pereklyuchilsya-na-lorak.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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