Российский певец Григорий Лепс, известный своим увлечением кровавым вторжением РФ в Украину, недавно оказался в центре внимания из-за своего поведения на концерте в Витебске. Во время исполнения дуэтной песни с предательницей Украины Ани Лорак, Лепс демонстрировал неожиданную энергию, что вызвало смех у певицы прямо на сцене.

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Как сообщает российское пропагандистское СМИ mk.ru, Лепс "похлестывал" Лорак по спине и чуть ниже во время их выступления. Такое поведение удивило и развеселило Лорак, которая приехала на концерт со своим любимым Исааком Вижраку.

Этот инцидент стал еще одним напоминанием о скандальных личных и профессиональных связях как Лепса, так и Лорак, которые продолжают поддерживать Россию в ее агрессии против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, имеющий проблемы с алкоголем, сделал интимную пластику и заявил о "проблемах". Российская знаменитость Григорий Лепс, ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совершенно непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", — сказал Лепс.

