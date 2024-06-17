Российский исполнитель Григорий Лепс , одобряющий террористическое вторжение России в Украину, возможно, вступит в брак со студенткой Авророй Киба, которая младше его на 43 года.

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские российские издания , путинист уже подарил обручальное кольцо молоденькой пассии за 30 миллионов рублей.

"Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff со значительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбы, Лепс решил жениться", — пишет инсайдер издания.

Как рассказывают, Лепс познакомился с Авророй благодаря ее маме Татьяне Киба, и она лично позволяет 61-летнему артисту ухаживать за дочерью.

"Честно говоря, не понимаем, зачем Грише это свадьба, ведь Аврора такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом", — рассказывают друзья поклонника Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российский певец, имеющий проблемы с алкоголем, сделал интимную пластику и заявил о "проблемах". Российская знаменитость Григорий Лепс, ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совершенно непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", — сказал Лепс.