Скандальная певица из Украины покинула РФ

Российская певица Лолита Милявская, публично выразившая поддержку террористическому вторжению РФ в Украину, отправилась отдохнуть в Болгарию, где имеет собственный дом. Там ее уже встречали мама и дочь.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

В соцсетях Милявская пожаловалась на то, что дорога была очень утомительной, но сразу же начала заниматься обустройством дома.

"Вот я, совершенно не такая, как на сцене в платье фуксии и на шпильках. Летела 20 часов. В шесть утра начала стричь кусты, приводила участок в порядок, ну и завтра поеду в семью. Так начался мой отдых. По- моему, я сегодня убилась с кустами и секатором", – написала она в своем посту.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины устроила в России еще одну "голую вечеринку". Бывшая украинка, а теперь российская звезда Лолита Милявская, много времени живущая и поющая в стране-оккупантке, выступала на вечеринке в одном из московских ресторанов. При этом певица совсем недавно реабилитировалась после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

В сетях обнародовали видеоролик выступления Лолиты и пользователи выразили недовольство слишком коротким платьем звезды. "Снова за свое, не прошло и полгода после "голой" вечеринки. Кажется ли, что все забыли и "это — другое"? Куда смотрят Милонов с Бородиным?", — пишет одна из пользовательниц соцсетей.

Также "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии . Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.



