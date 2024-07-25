Скандальный митрополит РПЦ потерял работу после гей-скандала с юношей

Бывший глава отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви (РПЦ) митрополит Илларион (Григория Алфеева) был отстранен от должности из-за обвинений в сексуальных притязаниях к келейнику. Это решение было принято синодом, сообщают российские СМИ.

Митрополит РПЦ Илларион (фото из открытых источников)

Митрополит Илларион ранее возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию, Синодальную библейско-богословскую комиссию и комиссию Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Патриархия РПЦ сформировала комиссию по изучению ситуации в епархии.

Согласно расследованию, два года назад Илларион был назначен руководителем Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. За это время он получил венгерский паспорт и купил поместье под Будапештом стоимостью €4,9 млн. У него некоторое время служил келейником юноша из русско-японской семьи Георгий Сузуки.

Георгий рассказал, что сначала жил в своей келье и виделся с митрополитом только по делам, но уже через несколько недель Илларион предложил ему переехать в комнату своей квартиры для помощи по хозяйству, на что он согласился.

По словам Георгия, во время поездки на дачу во Франции он заболел и несколько дней пролежал с высокой температурой. Тогда-то и состоялся первый физический контакт с митрополитом. После этого они все чаще стали проводить время в постели вместе.

Митрополит Илларион назвал обвинения в сексуальных притязаниях безосновательными и обещал подать судебный иск о клевете. За несколько дней до решения синода с сайта прихода, где служил Илларион, исчезли все упоминания о келейнике, который обвинял митрополита в притязаниях.

Публично Илларион неоднократно одобрял российский закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" и заявлял, что человека можно "вернуть" к традиционной в понимании церкви ориентации. Несмотря на это, версия молодого человека показалась некоторым комментаторам достаточно убедительной.

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