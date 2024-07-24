Популярный российский адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бизнесмена и мужа певицы Алсу, Яна Абрамова, рассказал о его планах по разводу. Как сообщают пропагандистские СМИ, Абрамов подчеркнул, что на первом месте для него спокойная жизнь детей. Он считает, что, если не удастся сохранить семью, важнейшим является сохранение здоровья и благополучия детей.

Развод Алсу и Яна Абрамова (фото из открытых источников)

"Он сказал, что на первом месте для него – спокойная жизнь детей, и если не удастся сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете", – сообщил адвокат.

Ян Абрамов уже отметил, что в его интересах сохранить семью любыми способами, но на певицу это не повлияло. В интервью на "Русском радио" Алсу рассказала о непростой жизненной ситуации и отметила, что всегда пытается долго терпеть и не выносить сор из избы. В этом случае она пыталась сделать невозможное и сохранить семью, но была достигнута точка невозврата.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алсу сделала заявление после развода и показала своего сына. Российская певица Алсу, которая сейчас переживает развод со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, отметила свой день рождения, опубликовав фотографию с самыми близкими ей людьми на своей странице в Instagram. На снимке видны ее младший сын Рафаэль и дочери Микелла и Сафина, но ее мужа Яна Абрамова среди них нет.

Алсу подчеркнула важность семьи, имея в виду своих детей, и отметила, что жизнь прекрасна, и она учится ценить каждое мгновение. Она также отметила, что не жалеет ни о каком событии в своей жизни, ведь каждое из них имеет определенный смысл и делает его сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Певица подчеркнула, что сейчас проживает свой лучший возраст и теперь точно понимает свои желания и цели.

