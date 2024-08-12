Сколько населенных пунктов Курщины под контролем Украины: в Кремле озвучили цифры

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Кравцев Сергей
Российскому диктатору Владимиру Путину доложили о 28 населенных пунктах Курщины под контролем противника. Как передает портал "Комментарии", исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину о непростой ситуации в регионе.
Бои в Курской области. Фото из открытых источник
Врио губернатора РФ заявил, что обстановка в Курской области "сложная". По его словам, "под контролем противника" находится 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек.
Отметим, российский диктатор Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции дал оценку перспективам переговоров с Украиной на фоне ситуации в Курской области. Кремлевский диктатор заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций. Но сам Путин не видит теперь каких-либо предпосылок для разговора с Киевом.
По словам диктатора, Минобороны РФ должно "выбить противника с территории региона". Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев".
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