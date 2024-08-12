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Сколько населенных пунктов Курщины под контролем Украины: в Кремле озвучили цифры

В Кремле признали, что обстановка в Курской области "сложная"

сегодня, 16:02
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Кравцев Сергей

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили о 28 населенных пунктах Курщины под контролем противника. Как передает портал "Комментарии", исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину о непростой ситуации в регионе.

Сколько населенных пунктов Курщины под контролем Украины: в Кремле озвучили цифры

Бои в Курской области. Фото из открытых источник

Врио губернатора РФ заявил, что обстановка в Курской области "сложная". По его словам, "под контролем противника" находится 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек.

"Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км. Из региона выехали и эвакуированы 121 тысяча человек, еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации", – высказался Алексей Смирнов.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции дал оценку перспективам переговоров с Украиной на фоне ситуации в Курской области. Кремлевский диктатор заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций. Но сам Путин не видит теперь каких-либо предпосылок для разговора с Киевом.

По словам диктатора, Минобороны РФ должно "выбить противника с территории региона". Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев". 

"Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?", — добавил Путин. 

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