Сколько РФ теряет своих солдат за километр оккупированной территории: Зеленский раскрыл цифры

Кравцев Сергей
Страна-агрессор теряет за один километр оккупированной украинской территории почти две сотни солдат – погибшими или тяжелоранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Президент отметил. Что он не согласен с мнением, что Украина проигрывает в войне. Это не так. Администрация президента Трампа это поняла. В определенном смысле это могло их удивить, ведь российская пропаганда работает и на них.
При этом президент заявил, что понимает, что США могут выйти из переговоров по миру, поскольку Трамп может переключиться на внутренние проблемы Америки, и Украина этого бы не хотела.
