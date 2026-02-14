Сколько РФ теряет своих солдат за километр оккупированной территории: Зеленский раскрыл цифры

Страна-агрессор теряет за один километр оккупированной украинской территории почти две сотни солдат – погибшими или тяжелоранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Президент отметил. Что он не согласен с мнением, что Украина проигрывает в войне. Это не так. Администрация президента Трампа это поняла. В определенном смысле это могло их удивить, ведь российская пропаганда работает и на них.

"Недавно мы посчитали: один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 потерь — людей, убитых или раненых настолько, что они не вернутся. У нас есть все доказательства этого. Сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет", — сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что понимает, что США могут выйти из переговоров по миру, поскольку Трамп может переключиться на внутренние проблемы Америки, и Украина этого бы не хотела.

"Это будет плохо. Мы не хотим, чтобы американцы оставили переговоры. Если Трамп отойдет, Россия уже не будет проявлять готовность к компромиссу. Для нас легче закончить войну с американцами, потому что они могут заставить россиян. Я считаю, что Трамп сегодня – единственный человек, способный на это", — добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в интервью изданию Politico выразил обеспокоенность подходами действующей администрации США к завершению войны. По мнению главы государства, Вашингтон склоняется к тому, чтобы подталкивать к уступкам именно украинскую сторону.

Также издание "Комментарии" сообщало – все решится в один день: к каким важным переговорам готовятся США.



