logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Скільки РФ втрачає своїх солдатів за кілометр окупованої території: Зеленський розкрив цифри
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки РФ втрачає своїх солдатів за кілометр окупованої території: Зеленський розкрив цифри

Президент вважає поганим сигналом, що США можуть вийти з переговорів щодо України

14 лютого 2026, 08:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країна-агресор втрачає за один кілометр окупованої української території майже дві сотні солдатів – загиблими чи тяжко пораненими. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.

Скільки РФ втрачає своїх солдатів за кілометр окупованої території: Зеленський розкрив цифри

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Президент наголосив. Що він не погоджується з думкою, що Україна програє у війні. Це негаразд. Адміністрація президента Трампа це зрозуміла. У певному сенсі це могло їх здивувати, адже російська пропаганда працює на них.

"Нещодавно ми порахували: один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 втрат – людей, убитих чи поранених настільки, що вони не повернуться. Ми маємо всі докази цього. Сказати, що за останні шість місяців вони перемагають? Ні", — сказав Зеленський.

При цьому президент заявив, що розуміє, що США можуть вийти з переговорів щодо світу, оскільки Трамп може переключитися на внутрішні проблеми Америки, і Україна цього не хотіла б.

"Це буде погано. Ми не хочемо, щоб американці залишили переговори. Якщо Трамп відійде, Росія вже не виявлятиме готовності до компромісу. Для нас легше закінчити війну з американцями, тому що вони можуть змусити росіян. Я вважаю, що Трамп сьогодні – єдина людина, здатна на це", — додав глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Politico висловив стурбованість підходами адміністрації США до завершення війни. На думку глави держави, Вашингтон схиляється до того, щоб підштовхувати до поступок саме українську сторону.

Також видання "Коментарі" повідомляло – все вирішиться одного дня: до яких важливих переговорів готуються США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/02/volodymyr-zelensky-interview-ukraine-russia/685991/
Теги:

Новини

Всі новини