Скільки РФ втрачає своїх солдатів за кілометр окупованої території: Зеленський розкрив цифри

Країна-агресор втрачає за один кілометр окупованої української території майже дві сотні солдатів – загиблими чи тяжко пораненими. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Президент наголосив. Що він не погоджується з думкою, що Україна програє у війні. Це негаразд. Адміністрація президента Трампа це зрозуміла. У певному сенсі це могло їх здивувати, адже російська пропаганда працює на них.
При цьому президент заявив, що розуміє, що США можуть вийти з переговорів щодо світу, оскільки Трамп може переключитися на внутрішні проблеми Америки, і Україна цього не хотіла б.
