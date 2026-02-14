Скільки РФ втрачає своїх солдатів за кілометр окупованої території: Зеленський розкрив цифри

Країна-агресор втрачає за один кілометр окупованої української території майже дві сотні солдатів – загиблими чи тяжко пораненими. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Президент наголосив. Що він не погоджується з думкою, що Україна програє у війні. Це негаразд. Адміністрація президента Трампа це зрозуміла. У певному сенсі це могло їх здивувати, адже російська пропаганда працює на них.

"Нещодавно ми порахували: один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 втрат – людей, убитих чи поранених настільки, що вони не повернуться. Ми маємо всі докази цього. Сказати, що за останні шість місяців вони перемагають? Ні", — сказав Зеленський.

При цьому президент заявив, що розуміє, що США можуть вийти з переговорів щодо світу, оскільки Трамп може переключитися на внутрішні проблеми Америки, і Україна цього не хотіла б.

"Це буде погано. Ми не хочемо, щоб американці залишили переговори. Якщо Трамп відійде, Росія вже не виявлятиме готовності до компромісу. Для нас легше закінчити війну з американцями, тому що вони можуть змусити росіян. Я вважаю, що Трамп сьогодні – єдина людина, здатна на це", — додав глава держави.

