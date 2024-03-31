Сколько россиян поверило в "правду" Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе": новый опрос

В Кремле использовали теракт в Crocus City Hall в Подмосковье как пропагандистский инструмент против Украины и многие россияне в это поверили.

Теракт в Крокусе (фото из открытых источников)

Об этом говорит статистика англо-украинского социологического проекта OpenMinds, передает Financial Times.

"Опрос, проведенный вскоре после нападения, показал, что большинство россиян считают, что за ним стоит Киев, хотя, учитывая, что президент Владимир Путин подавляет инакомыслие, по-прежнему трудно определить, насколько искрен рост антиукраинских настроений в России", — сообщает FT.

Как показал опрос, более 50% россиян верят, что Украина причастна к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

27% российских граждан РФ полагают, что теракт устроили боевики ИГИЛ.

6% россиян обвиняют в теракте "коллективное Запад" — США, Великобританию и НАТО.





Интересно, что по информации OpenMinds, более 75% принявших участие в опросе россиян считают Путина "самым надежным" источником информации об атаке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том , перед какой дилеммой оказался Путин из-за истории с "украинским следом". Российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники высказывают непоследовательную позицию по нарративу о том, что Украина якобы совершила теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Это свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии для обсуждения инцидента из-за шока, потерпевшего российскую элиту после его последствий.

Аналитики отмечают, что российские политики пытаются поддерживать последовательную риторическую линию нападения на ТЦ, поскольку до конца не поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов. Отмечается, что Путин и его чиновники не полностью сплотились вокруг фейкового нарратива об участии Украины в теракте, ответственность за который взяло на себя Исламское государство.