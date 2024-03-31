logo

BTC/USD

70855.40

ETH/USD

3636.28

LTC/USD

105.60

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Сколько россиян поверило в "правду" Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе": новый опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько россиян поверило в "правду" Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе": новый опрос

Большинство россиян поверили во ложь Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе" и назвали его "самым надежным" источником информации об атаке.

сегодня, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Кремле использовали теракт в Crocus City Hall в Подмосковье как пропагандистский инструмент против Украины и многие россияне в это поверили.

Сколько россиян поверило в "правду" Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе": новый опрос

Теракт в Крокусе (фото из открытых источников)

Об этом говорит статистика англо-украинского социологического проекта OpenMinds, передает Financial Times.

"Опрос, проведенный вскоре после нападения, показал, что большинство россиян считают, что за ним стоит Киев, хотя, учитывая, что президент Владимир Путин подавляет инакомыслие, по-прежнему трудно определить, насколько искрен рост антиукраинских настроений в России", — сообщает FT.

Как показал опрос, более 50% россиян верят, что Украина причастна к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

  • 27% российских граждан РФ полагают, что теракт устроили боевики ИГИЛ.
  • 6% россиян обвиняют в теракте "коллективное Запад" — США, Великобританию и НАТО.

Сколько россиян поверило в ”правду” Путина о причастности Украины к теракту в ”Крокусе”: новый опрос - фото 2

Интересно, что по информации OpenMinds, более 75% принявших участие в опросе россиян считают Путина "самым надежным" источником информации   об атаке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том , перед какой дилеммой оказался Путин из-за истории с "украинским следом". Российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники высказывают непоследовательную позицию по нарративу о том, что Украина якобы совершила теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Это свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии для обсуждения инцидента из-за шока, потерпевшего российскую элиту после его последствий.

Аналитики отмечают, что российские политики пытаются поддерживать последовательную риторическую линию нападения на ТЦ, поскольку до конца не поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов. Отмечается, что Путин и его чиновники не полностью сплотились вокруг фейкового нарратива об участии Украины в теракте, ответственность за который взяло на себя Исламское государство.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/e5b52757-1faf-4e6c-9adf-5c018dbf24e6
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости