Сколько россиян призывного возраста готовы идти на войну в Украине

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Slava Kot
В России увеличилась доля населения, не поддерживающая мобилизационные процессы в РФ. В частности, 84% россиян призывного возраста высказались против массовой мобилизации для войны в Украине. Об этом заявил доктор социологических наук и руководитель Института конфликтологии и анализа России (ИКАР) Александр Шульга.
Мобилизация в России. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" доктор социологических наук Александр Шульга рассказал, что их институт исследовал настроения российского общества, в том числе мужчин призывного возраста по мобилизации в стране. По его словам, настроения россиян "очень четкие" и имеют тенденцию к "ужесточению непринятия второй возможной волны мобилизации".
Таким образом, 16% россиян призывного возраста поддерживают мобилизацию и свое участие на войне в Украине.
Как объясняет руководитель ИКАР, Кремль должен балансировать между "тремя большими китами", основанными на экономике, ведении войны и балансе между социальной и политической стабильностью в обществе.
Однако, по его словам, этот баланс невозможно постоянно держать, ведь интенсивность войны в Украине приводит к большим потерям среди россиян.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия активно увеличила выдачу виз гражданам двух стран.
Также "Комментарии" писали о польских фермерах, которые жалуются на новый закон о мобилизации в Украине.
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