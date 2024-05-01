Сколько россиян призывного возраста готовы идти на войну в Украине

В России увеличилась доля населения, не поддерживающая мобилизационные процессы в РФ. В частности, 84% россиян призывного возраста высказались против массовой мобилизации для войны в Украине. Об этом заявил доктор социологических наук и руководитель Института конфликтологии и анализа России (ИКАР) Александр Шульга.



Мобилизация в России. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" доктор социологических наук Александр Шульга рассказал, что их институт исследовал настроения российского общества, в том числе мужчин призывного возраста по мобилизации в стране. По его словам, настроения россиян "очень четкие" и имеют тенденцию к "ужесточению непринятия второй возможной волны мобилизации".

"В начале 2023 года, 60% россиян были против возможной второй волны мобилизации. Среди мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, 71% россиян были против второй волны мобилизации. А к началу 2024 года против этого 74% среди всего населения РФ, и 84 % среди потенциальных мобилизантов. То есть сейчас 84% этих россиян против массовой мобилизации", – сообщил Шульга.

Таким образом, 16% россиян призывного возраста поддерживают мобилизацию и свое участие на войне в Украине.

Как объясняет руководитель ИКАР, Кремль должен балансировать между "тремя большими китами", основанными на экономике, ведении войны и балансе между социальной и политической стабильностью в обществе.



"Понятно, что при таких условиях им не удается соблюдать равновесие, поэтому приходится чем-то жертвовать. Сейчас россияне пытаются балансировать экономическими стимулами. Речь идет об огромном количестве доплат при подписании контракта", — отмечает Александр Шульга.

Однако, по его словам, этот баланс невозможно постоянно держать, ведь интенсивность войны в Украине приводит к большим потерям среди россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия активно увеличила выдачу виз гражданам двух стран.

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