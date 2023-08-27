Сколько россиян верит, что Путин стоит за убийством Пригожина: результаты опроса

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Slava Kot
Опрос проведенный аналитическим центром для Sunday Times свидетельствует, что менее 10% опрошенных россиян указали на причастность Путина к гибели лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times.
Владимир Путин и Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
Опрос Open Minds Institute был проведен после нескольких часов с момента авиакрушения самолета Пригожина, где среди пассажиров указано имя лидера вагнеровцев. Согласно его результатам, 28,4% россиян считают, что авиакатастрофа – это инсценировка. Приблизительно такое же количество – 28,3% опрошенных объясняют падение самолета техническими проблемами или ошибкой пилота.
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8% опрошенных россиян указали, что за убийством Евгения Пригожина стоит президент России Владимир Путин. Интересно, что среди поклонников Путина этот показатель составляет всего 2%.
Исполнительный директор Open Minds Institute Святослав Гнездовский объяснил такие низкие проценты среди сторонников Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел план "Б" на случай своей гибели. Российский правозащитник, ссылаясь на свои источники в ФСБ, рассказал, что план Пригожина касается непосредственно Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали, кто станет новым руководителем ЧВК "Вагнер". СМИ называют имя человека, предавшего Пригожина во время его июньского бунта против руководства Кремля.
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