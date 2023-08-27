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Сколько россиян верит, что Путин стоит за убийством Пригожина: результаты опроса

Сколько россиян полагает, что Путин убил Пригожина. Результаты опроса после авиакрушения.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Опрос проведенный аналитическим центром для Sunday Times свидетельствует, что менее 10% опрошенных россиян указали на причастность Путина к гибели лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times.

Сколько россиян верит, что Путин стоит за убийством Пригожина: результаты опроса

Владимир Путин и Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Опрос Open Minds Institute был проведен после нескольких часов с момента авиакрушения самолета Пригожина, где среди пассажиров указано имя лидера вагнеровцев. Согласно его результатам, 28,4% россиян считают, что авиакатастрофа – это инсценировка. Приблизительно такое же количество – 28,3% опрошенных объясняют падение самолета техническими проблемами или ошибкой пилота.


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8% опрошенных россиян указали, что за убийством Евгения Пригожина стоит президент России Владимир Путин. Интересно, что среди поклонников Путина этот показатель составляет всего 2%.

Исполнительный директор Open Minds Institute Святослав Гнездовский объяснил такие низкие проценты среди сторонников Путина.

"2% сторонников режима, обвиняющих Путина в смерти Пригожина, кажутся очень малой цифрой. Я думаю, что они не смеют вообразить, что Путин сделает это, потому что это просто полностью разрушит их картину реальности", — считает Гниздовский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел план "Б" на случай своей гибели. Российский правозащитник, ссылаясь на свои источники в ФСБ, рассказал, что план Пригожина касается непосредственно Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, кто станет новым руководителем ЧВК "Вагнер". СМИ называют имя человека, предавшего Пригожина во время его июньского бунта против руководства Кремля.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/few-russians-blame-putin-prigozhin-death-6c2gbdcl5
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