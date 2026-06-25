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Недилько Ксения
Американская корпорация Apple продолжает последовательно очищать свое цифровое пространство от программных продуктов страны-агрессорки. Очередным шагом стало полное блокирование доступа к популярным российским социальным платформам, которые де-факто контролируются кремлевскими властями и используются для распространения пропаганды.
Фото, созданное искусственным интеллектом
Магазин приложений App Store официально закрыл возможность загрузки популярных сервисов, входящих в структуру подсанкционного холдинга.
Представители холдинга мгновенно отреагировали на действия американского технологического гиганта, попытавшись снять ответственность за тесное сотрудничество с руководством РФ. Российская сторона апеллирует к оценкам зарубежных правоведов и считает санкционное давление безосновательным.
Несмотря на попытки руководства VK оправдать свою деятельность, реальная структура собственности компании свидетельствует об обратном. Начиная с момента полномасштабного вторжения в Украину корпорация перешла под полный финансовый контроль компаний, напрямую связанных с газовым монополистом РФ и государственным капиталом.
Стоит напомнить, что и отец, и сын Кириенко находятся под жесткими персональными ограничениями со стороны Соединенных Штатов еще с февраля 2022 года, что делает присутствие их бизнес-проектов на американских платформах невозможным.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что война перешла в формат ударов по тылу: Сергей "Флэш" призвал россиян подниматься против агрессии.