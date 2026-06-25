Американская корпорация Apple продолжает последовательно очищать свое цифровое пространство от программных продуктов страны-агрессорки. Очередным шагом стало полное блокирование доступа к популярным российским социальным платформам, которые де-факто контролируются кремлевскими властями и используются для распространения пропаганды.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Магазин приложений App Store официально закрыл возможность загрузки популярных сервисов, входящих в структуру подсанкционного холдинга.

"25 июня американская компания Apple в одностороннем порядке убрала из своего магазина приложений еще два мессенджера, принадлежащих российскому холдингу VK – Вконтакте и Одноклассники, сообщается в медиа, где также отмечают, что пользователи устройств на iOS столкнутся с техническими ограничениями. — Скачать их на iPhone официально больше нельзя, а у тех, кто сделал это, раньше не будут работать оповещения".

Представители холдинга мгновенно отреагировали на действия американского технологического гиганта, попытавшись снять ответственность за тесное сотрудничество с руководством РФ. Российская сторона апеллирует к оценкам зарубежных правоведов и считает санкционное давление безосновательным.

"В пресс-службе VK называют такое решение "ничем не мотивированным и недопустимым", — возмущаются менеджеры цифрового гиганта окупантов, уверяя, что действовали исключительно в правовом поле. — Поскольку компания не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, подтверждающих многочисленные выводы международных и американских юристов".

Несмотря на попытки руководства VK оправдать свою деятельность, реальная структура собственности компании свидетельствует об обратном. Начиная с момента полномасштабного вторжения в Украину корпорация перешла под полный финансовый контроль компаний, напрямую связанных с газовым монополистом РФ и государственным капиталом.

"Отметим, что после 2022-го крупнейшими акционерами VK стали структуры, связанные с российским государством: "Согаз" и "Газпром-Медиа", — отмечают авторы материала, добавляя, что руководящий пост в холдинге занимает Владимир Кириенко, чей отец является ключевым идеологом внутренней политики Кремля. — Фактически, холдинг оказался под контролем государственно-близкого капитала. Кроме того, гендиректор VK Владимир Кириенко – сын первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко".

Стоит напомнить, что и отец, и сын Кириенко находятся под жесткими персональными ограничениями со стороны Соединенных Штатов еще с февраля 2022 года, что делает присутствие их бизнес-проектов на американских платформах невозможным.

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