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Скоро в Росії ходитимуть з «Путінофонами»: до чого вдалася компанія Apple

«Нічим не мотивоване рішення»: російські соцмережі видалили з App Store через зв'язки з оточенням Путіна

25 червня 2026, 14:16
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Недилько Ксения

Американська корпорація Apple продовжує послідовно очищувати свій цифровий простір від програмних продуктів країни-агресорки. Черговим кроком стало повне блокування доступу до популярних російських соціальних платформ, які де-факто контролюються кремлівською владою та використовуються для поширення пропаганди.

Скоро в Росії ходитимуть з «Путінофонами»: до чого вдалася компанія Apple

Фото, створене штучним інтелектом

Магазин застосунків App Store офіційно закрив можливість завантаження популярних сервісів, що входять до структури підсанкційного холдингу.

"25 червня американська компанія Apple в односторонньому порядку прибрала зі свого магазину застосунків ще два месенджери, які належать російському холдингу VK — “Вконтакті” та “Однокласники”, — повідомляється у медіа, де також зазначають, що користувачі пристроїв на iOS зіткнуться з технічними обмеженнями. — Скачати їх на iPhone офіційно більше не можна, а у тих хто зробив це раніше не працюватимуть сповіщення".

Представники холдингу миттєво відреагували на дії американського технологічного гіганта, спробувавши зняти з себе відповідальність за тісну співпрацю з керівництвом РФ. Російська сторона апелює до оцінок закордонних правознавців та вважає санкційний тиск безпідставним.

"У пресслужбі VK називають таке рішення “нічим не мотивованим та неприпустимим”, — обурюються менеджери цифрового гіганта окупантів, запевняючи, що діяли виключно у правовому полі. — Оскільки компанія не перебувала під санкціями та “не фігурувала у санкційних списках, що підтверджують численні висновки міжнародних та американських юристів”".

Попри намагання керівництва VK виправдати свою діяльність, реальна структура власності компанії свідчить про зворотне. Починаючи з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, корпорація перейшла під повний фінансовий контроль компаній, прямо пов'язаних із газовим монополістом РФ та державним капіталом.

"Зазначимо, що після 2022-го найбільшими акціонерами VK стали структури, пов’язані з російською державою: “Согаз” та “Газпром-Медіа”, — наголошують автори матеріалу, додаючи, що керівну посаду у холдингу обіймає Володимир Кирієнко, чий батько є ключовим ідеологом внутрішньої політики Кремля. — Фактично холдинг опинився під контролем державно-близького капіталу. Окрім цього, гендиректор VK Володимир Кирієнко — син першого заступника керівника Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка".

Варто нагадати, що і батько, і син Кирієнки перебувають під жорсткими персональними обмеженнями з боку Сполучених Штатів ще з лютого 2022 року, що робить присутність їхніх бізнес-проєктів на американських платформах неможливою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що війна перейшла у формат ударів по тилу: Сергій "Флеш" закликав росіян підніматися проти агресії.



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