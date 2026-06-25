Скоро в Росії ходитимуть з «Путінофонами»: до чого вдалася компанія Apple

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Недилько Ксения
Американська корпорація Apple продовжує послідовно очищувати свій цифровий простір від програмних продуктів країни-агресорки. Черговим кроком стало повне блокування доступу до популярних російських соціальних платформ, які де-факто контролюються кремлівською владою та використовуються для поширення пропаганди.
Фото, створене штучним інтелектом
Магазин застосунків App Store офіційно закрив можливість завантаження популярних сервісів, що входять до структури підсанкційного холдингу.
Представники холдингу миттєво відреагували на дії американського технологічного гіганта, спробувавши зняти з себе відповідальність за тісну співпрацю з керівництвом РФ. Російська сторона апелює до оцінок закордонних правознавців та вважає санкційний тиск безпідставним.
Попри намагання керівництва VK виправдати свою діяльність, реальна структура власності компанії свідчить про зворотне. Починаючи з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, корпорація перейшла під повний фінансовий контроль компаній, прямо пов'язаних із газовим монополістом РФ та державним капіталом.
Варто нагадати, що і батько, і син Кирієнки перебувають під жорсткими персональними обмеженнями з боку Сполучених Штатів ще з лютого 2022 року, що робить присутність їхніх бізнес-проєктів на американських платформах неможливою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що війна перейшла у формат ударів по тилу: Сергій "Флеш" закликав росіян підніматися проти агресії.