Скрывать больше нет возможности: в РФ начался настоящий банковский кризис

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Кравцев Сергей
Спикеры Кремля браво рассказывали о том, что санкции Запада российской экономике и финансовой системе, как комариный укус, а между тем в России начался настоящий банковский кризис. Как сообщает "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает экономист, член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.
Банк России. Фото: DW
Эксперт объяснил, если говорить простым языком и, по сути, то мы стали свидетелями первого "официального признания" банковского кризиса в России.
По словам Виталия Шапрана, российские власти, конечно, не будут спасать банки, акционеры которых оказывают какие-либо формы сопротивления политике Кремля. Интересный список, с которым следует поработать.
Читайте на портале "Комментарии" — на вторые сутки в РФ озвучили свою версию удара по Кременчугу – оказывается россияне целились в военный объект, расположенный неподалеку от торосового центра, а последний и вообще за версию Минобороны РФ был закрыт и не работал.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили, что при желании украинской власти войну можно закончить до конца сегодняшних суток, обстрелы прекратятся по всей территории Украины.
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