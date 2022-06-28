Скрывать больше нет возможности: в РФ начался настоящий банковский кризис

Спикеры Кремля браво рассказывали о том, что санкции Запада российской экономике и финансовой системе, как комариный укус, а между тем в России начался настоящий банковский кризис. Как сообщает "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает экономист, член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

Банк России. Фото: DW

"Вчера ЦБ РФ назначил своих уполномоченных представителей (кураторов) сразу до 105 российских банков. Согласно статье 76 "О ЦБ РФ" уполномоченный представитель ЦБ РФ назначается в 7 случаях. В перечне банков много с активами менее 50 млрд рублей, а это означает, что ЦБ РФ начал поддержку банков вне рефинансирования без залогов и других условий, а некоторых начали готовить на выход", – отметил Виталий Шапран.

Эксперт объяснил, если говорить простым языком и, по сути, то мы стали свидетелями первого "официального признания" банковского кризиса в России.

По словам Виталия Шапрана, российские власти, конечно, не будут спасать банки, акционеры которых оказывают какие-либо формы сопротивления политике Кремля. Интересный список, с которым следует поработать.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили, что при желании украинской власти войну можно закончить до конца сегодняшних суток, обстрелы прекратятся по всей территории Украины.





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