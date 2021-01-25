«Скучно, девочки»: Путин впервые отреагировал на расследование Навального о его дворце

25 января во время онлайн-встречи со студентами российских университетов президент России Владимир Путин впервые публично отреагировал на расследование Алексея Навального о якобы принадлежности ему дворца в Геленджике. Ответ главы российского государства уже разошелся по множеству СМИ и Telegram-каналов.

Путин считает расследование Навального скучным. Фото: Reuters

"Сразу хочу обозначить: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", — подчеркнул Путин.

Комментировать ситуацию политику пришлось после прямого вопроса о дворце в Геленджике от одного из студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета. Также Путин заметил, что лично расследование Навального не смотрел "в связи с отсутствием свободного времени для просмотра такой информации". Вместо этого он листал отдельные видеоподборки, присланные ему помощниками, по которым и сделал выводы о качестве и правдивости опубликованного оппозиционером материала.

Отдельно Владимир Путин назвал видео Алексея Навального попыткой промыть мозги россиянам, хотя и относится к наличию ролика весьма иронически.

"Выражаясь языком одного из известных наших персонажей… Ну что сказать? Скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — добавил глава РФ.

Заметим, что онлайн-встреча с учащимися в вузах России связана с тем, что 25 января россияне отмечают День студента. Очевидно, общение с президентом страны стало возможным для лучших представителей своих высших учебных заведений.

Ранее, как сообщали "Комментарии", расследование о дворце Путина прокомментировали представители Кремля. Там видео Навального назвали "бредом".

Также на портале можно узнать, насколько эффективным является расследование российского оппозиционера о Путине и как оно отразится на президенте РФ. Некоторые из экспертов уверены, что фильм о дворце является не попыткой обвинить российскую власть в коррупции огромных размеров, а создать образ безумного диктатора, "выжившего из ума старца".

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