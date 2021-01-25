«Скучно, девочки»: Путин впервые отреагировал на расследование Навального о его дворце

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Вечканова Елена
25 января во
время онлайн-встречи со студентами российских университетов президент России
Владимир Путин впервые публично отреагировал на расследование Алексея
Навального о якобы принадлежности ему дворца в Геленджике. Ответ главы российского государства
уже разошелся по множеству СМИ и Telegram-каналов.
Путин считает расследование Навального скучным. Фото: Reuters
Комментировать ситуацию
политику пришлось после прямого вопроса о дворце в Геленджике от одного из студентов
Уфимского государственного нефтяного технического университета. Также Путин
заметил, что лично расследование Навального не смотрел "в связи с отсутствием
свободного времени для просмотра такой информации". Вместо этого он листал
отдельные видеоподборки, присланные ему помощниками, по которым и сделал выводы о качестве и правдивости опубликованного оппозиционером материала.
Отдельно Владимир
Путин назвал видео Алексея Навального попыткой промыть мозги россиянам, хотя и
относится к наличию ролика весьма иронически.
Заметим, что
онлайн-встреча с учащимися в вузах России связана с тем, что 25 января россияне
отмечают День студента. Очевидно, общение с президентом страны стало возможным
для лучших представителей своих высших учебных заведений.
Ранее, как
сообщали "Комментарии", расследование о дворце Путина прокомментировали представители Кремля. Там видео Навального назвали "бредом".
Также на портале можно узнать, насколько эффективным является расследование российского оппозиционера о Путине и как оно отразится на президенте РФ. Некоторые из экспертов уверены, что фильм о дворце является не попыткой обвинить российскую власть в коррупции огромных размеров, а создать образ безумного диктатора, "выжившего из ума старца".
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