"Слава Богу": российский актер, родом из Винницы, публично порадовался войне РФ против Украины

Знаменитость из фильма "Антикиллер" Сергей Векслер, родом из города Винница и при этом живший в Украине немало времени, публично высказался по поводу продолжения полномасштабной войны. Актер теперь живет в России и является одним из сторонников путинского режима, поэтому сейчас эксукраинец распространяет кремлевские фейки и тем самым поддерживает российскую пропаганду.

Сергей Векслер (фото из открытых источников)

"Восемь лет я удивлялся. Они же все, я имею в виду население Украины, услышьте меня сейчас, они завязаны кровью. Они все на протяжении многих лет смахивали деньгами, они пересылали их СМС-ками, на армию, которая воевала на Донбассе", — сказал актер, общаясь с таким же сторонником путинского режима Борисом Корчевниковым.

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Векслер озвучивает кремлевские фейки, чтобы таки обмануть зрителей своим утверждением, что украинцы якобы "бомбили" Донбасс и хотели уничтожить его жителей. Эти россказни в России активно распространяют еще с 2014 года.

"Я принял ее как неизбежное и то, что должно было произойти. И случилось. Слава Богу, что это произошло, – заявляет этот сторонник путинского режима.

Несколько ранее была обнародована информация, что этот бывший украинец, живший в Виннице, угрожает матери из-за споров о военном вторжении РФ. Артист перевез мать в Россию, однако она продолжает читать новости из Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер родом из Запорожья уехал развлекать оккупантов на Донбассе. Известный артист из РФ Гоша Куценко родом из Запорожья. Когда был маленьким, его семья переехала во Львов, где он учился и получил высшее образование. 24 февраля прошлого года в социальных сетях он выставил видеоролик, где упоминает о своих корнях.