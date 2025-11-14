"Следующий год может стать для Путина последним": Кремль срочно ищет спасения

Российский диктатор Владимир Путин продолжает уверять своих граждан, что экономика РФ вроде бы выдерживает длительную войну против Украины. Но за фасадом пропаганды скрывается стремительное падение экономической системы, которая все меньше способна поддерживать военную машину. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, который считает, что Путин настойчиво стремится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, чтобы остановить процессы, ведущие к неизбежному краху.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA заявил, что нынешнее поведение Путина следует рассматривать как попытку выиграть время и найти выход из ситуации, в которой российская экономика стремительно теряет устойчивость.

По словам дипломата, российские власти создают иллюзию стабильности, но "счастье", которое пропагандисты демонстрируют россиянам, все больше контрастируют с реальностью, в частности отсутствием газа в селах, проблемами с водой, теплом и растущей безработицей. Особенно тревожны для Кремля тенденции в военно-промышленном комплексе, который должен был стать "локомотивом" экономики во время войны.

"Путин пусть рассказывает, что российская экономика прекрасна, но она тормозит. Последние официальные данные показывают, что даже военная промышленность начала демонстрировать нули. Если 18 из 24 отраслей экономики показывают минус, это означает, что гражданской экономики фактически нет", — уверяет Огрызко.

Дипломат отмечает, что российская экономика имеет ограниченный временной запас для системного кризиса. По словам Огрызко, "запас прочности" к краху РФ может иссякнуть в следующем году. Как объясняет экс-министр, кризис в экономике исключит возможность Путина продолжать войну против Украины.

"2026 год, по многим оценкам, может стать последним годом, когда российская экономика "еще двигается". Перспектива в России неутешительная: экономика может серьезно рухнуть. Если экономика останавливается, Путину будет ни за что вести войну. Поэтому пусть он пугает своих граждан и мир, но реалии показывают другое. Я думаю, следующий год для него может стать, дай Бог, последним", — сказал Огрызко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США озвучили ультиматум для Кремля по поводу переговоров Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше убеждают, что Путин не выдержит еще несколько лет войны против Украины.