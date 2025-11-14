"Наступний рік може стати для Путіна останнім": Кремль терміново шукає порятунку

Російський диктатор Володимир Путін продовжує запевняти своїх громадян, що економіка РФ нібито витримує тривалу війну проти України. Але за фасадом пропаганди ховається стрімке падіння економічної системи, яка дедалі менше здатна підтримувати військову машину. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, який вважає, що Путін наполегливо прагне переговорів із президентом США Дональдом Трампом аби зупинити процеси, що ведуть до неминучого краху.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко в інтерв’ю OBOZ.UA заявив, що нинішню поведінку Путіна слід розглядати як спробу виграти час та знайти вихід із ситуації, у якій російська економіка стрімко втрачає стійкість.

За словами дипломата, російська влада створює ілюзію стабільності, але "щастя", яке пропагандисти демонструють росіянам, дедалі більше контрастує з реальністю, зокрема відсутністю газу в селах, проблемами з водою, теплом і зростаючим безробіттям. Особливо тривожними для Кремля є тенденції у військово-промисловому комплексі, який мав стати "локомотивом" економіки під час війни.

"Путін нехай розповідає, що російська економіка прекрасна, але вона гальмує. Останні офіційні дані показують, що навіть військова промисловість почала демонструвати нулі. Якщо 18 із 24 галузей економіки показують мінус, то це означає, що цивільної економіки фактично нема", — запевняє Огризко.

Дипломат зауважує, що російська економіка має обмежений часовий запас до системної кризи. За словами Огризка, "запас міцності" до краху РФ може вичерпатися у наступному році. Як пояснює ексміністр, криза в економіці унеможливить Путіна продовжувати війну проти України.

"2026 рік, за багатьма оцінками, може стати останнім роком, коли російська економіка "ще рухається". Перспектива в Росії невтішна: економіка може серйозно завалитися. Якщо економіка зупиняється, Путіну буде ні за що вести війну. Тому хай він лякає своїх громадян і світ, але реалії показують інше. Я думаю, наступний рік для нього може стати, дай Боже, останнім", — сказав Огризко.

