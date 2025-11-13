logo_ukra

Зустріч Трампа та Путіна: у США озвучили ультиматум для Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Зустріч Трампа та Путіна: у США озвучили ультиматум для Кремля

Марко Рубіо заявив, що Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за умови реального прогресу у завершенні війни в Україні.

13 листопада 2025, 23:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише за умови реального прогресу у завершенні війни в Україні. За його словами, обидва лідери домовилися, що в іншому разі немає сенсу проводити саміт США та РФ.

Зустріч Трампа та Путіна: у США озвучили ультиматум для Кремля

Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Канаді розповів, що для зустрічі Трампа та Путіна існує одна конкретна умова. За його словами ключовий ультиматум полягає у тому, щоб такий саміт міг принести реальний прогрес у припиненні російської агресії.

"Обидві сторони дійшли згоди, що для наступної зустрічі наших президентів має бути конкретний результат — ми повинні знати, що у нас є реальний шанс отримати щось позитивне", — сказав Рубіо.

Також держсекретар США зауважив, що Вашингтон не бачить сенсу у зустрічах, які не принесуть результат.

"Ми б дуже хотіли, щоб це сталося, ми б дуже хотіли, щоб війна закінчилася, але ми не можемо просто продовжувати проводити зустрічі заради самих зустрічей", – додав Рубіо.

У жовтні Дональд Трамп заявив про намір провести новий саміт із Путіним після телефонної розмови з російським диктатором. Проте зустріч так і не відбулася. Росія знизила очікування щодо швидких переговорів та продовжила атаки на Україну. Тим часом Трамп посилив тиск на Кремль, запровадивши санкції проти великих російських нафтових компаній.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нові електронні листи Джеффрі Епштейна показали його спроби передати у Кремль дані про Дональда Трампа.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-12/rubio-says-trump-needs-real-chance-of-ending-war-to-meet-putin
