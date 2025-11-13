Зустріч Трампа та Путіна: у США озвучили ультиматум для Кремля

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише за умови реального прогресу у завершенні війни в Україні. За його словами, обидва лідери домовилися, що в іншому разі немає сенсу проводити саміт США та РФ.

Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Канаді розповів, що для зустрічі Трампа та Путіна існує одна конкретна умова. За його словами ключовий ультиматум полягає у тому, щоб такий саміт міг принести реальний прогрес у припиненні російської агресії.

"Обидві сторони дійшли згоди, що для наступної зустрічі наших президентів має бути конкретний результат — ми повинні знати, що у нас є реальний шанс отримати щось позитивне", — сказав Рубіо.

Також держсекретар США зауважив, що Вашингтон не бачить сенсу у зустрічах, які не принесуть результат.

"Ми б дуже хотіли, щоб це сталося, ми б дуже хотіли, щоб війна закінчилася, але ми не можемо просто продовжувати проводити зустрічі заради самих зустрічей", – додав Рубіо.

У жовтні Дональд Трамп заявив про намір провести новий саміт із Путіним після телефонної розмови з російським диктатором. Проте зустріч так і не відбулася. Росія знизила очікування щодо швидких переговорів та продовжила атаки на Україну. Тим часом Трамп посилив тиск на Кремль, запровадивши санкції проти великих російських нафтових компаній.

